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    Подписан контракт на информатизацию системы госзакупок

    Автор: Коммерсантъ
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    «РТ-Проектные технологии» (РП-ПТ)— подписала контракт с казначейством на сопровождение единой информационной системы госзакупок (ЕИС). Смену генподрядчика информатизации госзакупок — ранее этим занималась выбранная на конкурсе в 2015 году группа компаний «Ланит» — инициировал в начале года первый вице-премьер Игорь Шувалов по предложению Минфина и казначейства, объяснив передачу заказа на 350 млн руб. в год «Ростеху» риском потери данных при проведении нового конкурса. 

    РТ-ПТ ушло несколько месяцев, чтобы погрузиться в проблематику ЕИС. Как рассказал гендиректор РТ-ПТ Сергей Ярош, заказ перейдет к новому подрядчику мягко: «Ланит» останется субподрядчиком РТ-ПТ на полгода, чтобы обеспечить работоспособность старой версии системы, а новый функционал реализует другой субподрядчик — «Онланта».

    Сама «дочка» «Ростеха» — де-факто проектный офис работ по запуску обновленной ЕИС. РТ-ПТ входит в систему «Ростеха» в качестве «антикризисного управляющего» непрофильными и проблемными активами госкорпорации, и, по словам ее руководителя, у компании накоплен «опыт анализа их закупочной и продажной деятельности в условиях неполных и недостаточных данных — он и будет ключевой компетенцией, необходимой при анализе и внедрении основных направлений информатизации госзакупок». Сам Сергей Ярош — выходец из банковской сферы, по его словам, в РТ-ПТ ему приходилось выполнять функции «финансового спецназа», чтобы вернуть «Ростеху» контроль над активами и доходами госкорпорации.

    Сама передача заказа на обслуживание ЕИС от одного подрядчика де-факто цепочке субподрядчиков принесет РТ-ПТ лишь 6% цены госконтракта. Но контроль над техническим воплощением ЕИС позволит РТ-ПТ уже на коммерческой основе предложить госзаказчикам и господрядчикам сопрягаемые с ней информационные системы и сервисы, а также оптимизировать закупочную деятельность самого «Ростеха». Прототипом новой системы должна стать информационно-аналитическая система (ИАС) закупок лекарств, также разработанная «Ростехом». В частности, подрядчикам РТ-ПТ предстоит внедрить в ЕИС механизм расчета референтных цен для формирования начальной (максимальной) цены торгов, уже реализованный в ИАС при закупках лекарств. По оценке Федерального казначейства, нынешних мощностей его центров обработки данных для расширения требуемого функционала ЕИС достаточно.

    Напомним, ЕИС, с 1 января 2016 года работающая на zakupki.gov.ru,— ключевой инструмент повышения эффективности госзакупок. В Белом доме рассчитывали с помощью нее перевести все госзакупки в электронный вид еще осенью 2016 года, но выяснилось, что это невозможно: для нормирования закупок и контроля цен на закупаемые товары нужен каталог товаров, работ и услуг. Его разработку курировало Минэкономики, где жаловались на объем задачи — каталог должен включать в себя описания всех позиций, закупаемых государством (3,9 трлн руб. в год). Из-за неготовности каталога и системы переход на электронные процедуры сначала пришлось сдвинуть на 1 января 2018 года, а затем и на начало 2019 года: как объяснял глава федерального казначейства Роман Артюхин, год понадобится для окончательной отстройки системы и обучения работе с ней заказчиков.

    Хотя основные правила создания каталога госзакупок между ведомствами согласованы, обсуждение деталей продолжается. Так, «Ростех» направил в Белый дом свои предложения по совершенствованию методологии формирования каталога, которая, в частности, предполагает учитывать логистические услуги отдельно от стоимости товаров, работ и услуг, по крайней мере для малых и средних российских поставщиков вне зависимости от их территориального расположения, чтобы максимально привлечь их к поставкам и дать им самим данные о спросе и ценах на их продукцию.

    Госзакупки, ЕИС
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