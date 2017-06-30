Минфин разработал законопроект о получении долгов по госконтрактам через "третьих лиц"

В Минфине разработали законопроект, который позволит субъектам малого и среднего предпринимательства передавать право требовать денежные средства по госконтрактам третьим лицам. Практику уступки денежного требования распространят на долги компаний, работающих по закону 223-ФЗ.

На едином портале размещения проектов нормативных актов появились поправки в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Документ предлагает позволить участнику закупки, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, после надлежащего исполнения своих обязательств по договору, уступать третьим лицам свои права денежного требования к заказчику. В таком случае будут применять нормы главы 43 Гражданского кодекса РФ. До того, как контракт будет завершен, исполнитель сможет уступать свои права в порядке и в случаях, предусмотренных положением о закупке заказчика.

Возможность через третьих лиц добиться полной оплаты стоимости работ, услуг или товаров поможет тем предпринимателям, кто сам не может решить вопросы с госкомпаниями. Еще неделю законопроект будет проходить антикоррупционную экспертизу. Если никаких замечаний не будет, его отправят в правительство. После этого документ должен получить одобрение депутатов и сенаторов. Сколько времени понадобится на все эти процедуры, сказать сложно.



