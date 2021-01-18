Торговый портал ЭТП ГПБ – просто, удобно, функционально. Интервью с Анатолием Лаврухиным

Торговый портал ЭТП ГПБ — современный высокотехнологичный маркетплейс, где созданы условия для проведения закупок и реализации товаров, работ, услуг. На Торговом портале представлены крупнейшие заказчики и поставщики из нефтегазовой сферы, промышленности и машиностроения, крупные логистические компании, организации из сферы услуг и наукоемких областей. Торговый портал предоставляет адаптивную среду и безопасное пространство для оперативного взаимодействия заказчиков и поставщиков ТРУ с набором необходимых для комфортной работы сервисов.

Подробнее рассказать нам об истории, преимуществах и устройстве Торгового портала ЭТП ГПБ мы попросили Лаврухина Анатолия Владимировича — управляющего директора-руководителя Дирекции развития сервисов.

Анатолий поделился с нами практическими кейсами, дал подробное описание Торгового портала и рассказал очень много интересного!

Начнем с традиционного вопроса: расскажите про Торговый портал ЭТП ГПБ – что он из себя представляет, как работает, как он был создан и развивался?

Торговый портал изначально создавался для малых закупок ГК Газпром, это был далекий 2014 год. Он нужен был для того, чтобы привести этот сегмент закупок в упорядоченный подконтрольный вид, потому что объем закупок был достаточно большой, но они покупались вне площадок, и было не совсем понятно — что, сколько и зачем. На текущий момент — это полноценный высокофункциональный маркетплейс.

Это магазин, в котором представлено множество заказчиков и множество поставщиков, изначально это были заказчики группы Газпром и поставщики, которые поставляли этим заказчикам свои товары. Они размещали там свои прайс-листы, и заказчики в рамках этих прайс-листов делали заказы. Это был еще 2014 год, и тогда на этом рынке мы были именно b2b-сегментом, когда много заказчиков, много поставщиков, одни из первых, на b2c тогда все знали только Яндекс.Маркет.

Технология у нас применена была подобная, т.е. заказчики оперируют прайс-листами поставщиков и производителей, и это не просто голые строчки с картинками, это возможность параметрического поиска. При этом отличие основное от обычного интернет-магазина в том, что цена не является офертой, так как заказчик видит цену, но ему нужен будет товар данный не в одном экземпляре, а, например, в 30 или в 100, и это уже будет средний или даже крупный лот. И поставщик может сделать скидку. Соответственно, заказчик видит цену, выбирает эту позицию и публикует запрос, все поставщики из системы видят его, и в течение достаточно короткого срока, который устанавливается у нас заказчиком (обычно не более трех-пяти дней), отвечают. И заказчик выбирает лучшую цену, лучшего поставщика.

На текущий момент у нас более 2000 заказчиков и более 20 000 активных поставщиков. Активные поставщики – это те, кто в течение месяца хотя бы один раз отвечает на ценовые запросы. У нас работают заказчики и поставщики из России и СНГ, и не только группа Газпром, и обороты ежегодные достигают нескольких десятков миллиардов рублей. Суммы закупок бывают самые разные: от 10000 рублей и более 100 млн рублей. То есть, изначально портал создавался как малый магазин, но чаще встречаются заказы, которые можно отнести к средним и крупным закупкам.

Торговый портал перестал быть малым, перестал быть ориентированным на преимущественно малые закупки еще в 2018 году, когда им стали активно пользоваться заказчики не из субъектов 223-ФЗ и 44-ФЗ, когда стали появляться закупки, превышающие миллион рублей, которые нельзя было называть малыми, но их объем все равно был меньше, чем объем от тех же заказчиков по 223-ФЗ и 44-ФЗ.

В 2020 году объем закупок свыше миллиона рублей у нас на портале стал превышать уже 60%. Это уже явно не «малые» закупки, и мы решили убрать эти два слова из названия, из презентаций, из сопроводительных документов, чтобы не вводить в заблуждение.

Плюс ко всему, у нас сейчас появилось много доработок, связанных с интеграцией с ЕИС, что по сути позволило нам приравняться к обычным процедурам, это тоже повод убрать приписку «малые закупки».

Кто больше всего заинтересован в участии в торговых процедурах на Торговом портале среди поставщиков и среди заказчиков, а также кто активнее всего участвует?

С учетом вышесказанного, больше всего заинтересованы те, кто хочет быстро купить, и те, кто хочет начать работать с крупными заказчиками.

Заказчикам удобен способ закупки как в простом интернет-магазине. При этом они получают и настройки, и функции, которые присущи площадочным процедурам. Такие как уторговывание, выбор нескольких победителей, и т.д. Но при этом способ самый быстрый, вплоть до того, что есть «закупка с полки» – заказчик видит цену с признаком «Актуальна до» и может сразу сделать покупку. Также есть микропроцедуры, когда заказчик публикует позицию и выбирает за короткий срок лучшее предложение по цене или по качеству.

Для поставщиков и производителей — это отличный способ прорекламировать свою продукцию. Они берут свои позиции прайс-листов и публикуют на площадке. Площадка, в свою очередь, будет эти прайс-листы позиций показывать, в закрытой системе для потенциальных более чем 2000 заказчиков, которые при поиске увидят эти позиции, и на открытой части, для всех пользователей сети Интернет. Это страница нашего открытого портала, там десятки тысяч пользователей, которые заходят, смотрят, посещают этот портал, и поставщики, размещая свою продукцию у нас, получают свою страничку, такой интернет-магазин доступен широкому кругу пользователей, даже не зарегистрированных у нас в сервисах.

Единственное, что может отталкивать — устаревшее мнение о торговых площадках, что это сложно, это дорого. Что там невозможно осуществить поставки, потому что там все заранее известно.

В нашем случае это не так, потому что поставщик может попасть к нам, добавить позиции себе в прайс-лист, не заплатив ни рубля. То есть, он может выбрать позиции из текущего каталога и сказать, что он тоже их поставляет.

На текущий момент у нас более 450 тысяч уникальных позиций, и я думаю, что это примерно процентов 80 от того, что вообще у нас покупается компаниями крупными для своих нужд. Поэтому поставщик находит эти позиции, говорит, что он их может поставить, и он появляется у нас в сервисе.

Если он хочет добавить чисто свои уникальные позиции, которых нет в нашем каталоге, да, тогда это для него является платной услугой, от 150 рублей за позицию на текущий момент, при этом они бессрочно будут публиковаться, и он будет получать так называемые лиды, которые будут приходить и давать ему возможность продавать свою продукцию.

Кому удобен данный формат из тех, кого еще нет на торговом портале? Из каких сфер наименее активно приходят, где сильнее всего выражен вот этот вот стереотип о том, что это торговая площадка, поэтому тяжело и неудобно? И кому на самом деле еще можно было бы порекомендовать участвовать в закупках через торговый портал, реализовать таким образом свой бизнес, повышать обороты и в принципе учиться современным цифровым технологиям вместе с нами?

Больше всего боятся использовать такие ресурсы мелкие компании. То есть, розничная торговля или мелкий опт, даже всякие компьютерные компании, которые закупают для перепродажи технику. Они присутствуют в нашем сервисе, но не все понимают, что это может быть бесплатно и служит дополнительным способом привести к ним заказчика.

Они начинают читать документацию про электронную торговую площадку, и им кажется это сложным, они попросту иногда не доходят до самого интересного раздела, где описан торговый портал в четырех шагах: размести продукцию, ожидай заказа, отвечай, побеждай.

Второй сегмент, недооценивающий удобство маркетплейса – это заказчики из 44-ФЗ. Там просто на самом деле все намного сложнее, чем в корпоративных закупках или в 223-ФЗ, поэтому они пользуются старыми способами, старыми методами, которые ранее были им известны. Хотя на текущий момент торговым порталом они тоже могут пользоваться, и отмечу, что во всех регионах наше присутствие есть, и в большинстве регионов уже сейчас муниципальные учреждения (школы, больницы, администрации и другие государственные федеральные учреждения) используют торговый портал для своих нужд.

Мы проводим для них обучение, мы поясняем, в рамках каких законов, в рамках каких постановлений они могут использовать торговый портал. Опять же, донести до всех не всегда получается, документов очень много, ну и они скорее больше опасаются своего незнания и отсутствия опыта работы с маркетплейсом. Но они все имеют право торговый портал использовать, для них этот способ открыт.

Есть ограничение – на текущий момент в отдельных случаях до 400 тыс. рублей, но 400 тысяч рублей в условиях, когда они не всегда могут пойти в обычный магазин и совершить некрупную покупку напрямую, и многие как раз в этот год перешли на электронную форму заключения таких сделок.

Какие законодательные изменения повлияли на торговый портал в 2020 году?

Да, сложно не согласиться с тем, что 2020 год очень сильно изменил вообще все сферы бизнеса, и нас тоже это затронуло. Но сложившаяся ситуация – пандемия, карантин, сложности, с которыми столкнулся бизнес – привела к тому, что на государственном уровне стали оперативнее принимать многие законы, а некоторые, которые хотели принять, перенесли на следующий год.

Так, например, было очень много сделано для поддержки отечественного производителя. К примеру, если закупка осуществляется у отечественного производителя, то государственные компании могут претендовать на субсидии из бюджета, в определенных формах, до 30% от стоимости закупки. У многих заказчиков появилась потребность в таких полях, и мы даже до принятия законов такое поле внедрили и позволили использовать его.

Также мы поддержали производителей, добавив возможность добавлять на безвозмездной основе до 50 позиций в свои прайс-листы, параллельно у нас были акции, связанные с ситуацией, и мы на три месяца новым заказчикам и поставщикам сделали полностью бесплатный функционал по закупкам, т.е ни заказчики, ни поставщики новые не осуществляли каких-либо оплат в пользу площадки за участие в процедурах на торговом портале.

Помимо этого, очень много изменений было связано как раз с созданием единых каталогов, например, КТРУ и т.д. В основном эти законы перенеслись на 2021 год, но мы тоже уже готовы к интеграции со сторонними каталогами.

Также было изменение касаемо малых закупок для 44-ФЗ, со 100 тысяч увеличили до 300 тысяч, и с 500 тысяч до 3 миллионов, но это уже будут планы следующего года. Те закупки, которые раньше назывались малыми, сейчас планируется ограничить 3 миллионами. На мой взгляд 3 миллиона – это как раз-таки основная сумма, в которую может попасть до 90% вообще всех закупок, если мы говорим о школах, больницах и других учреждениях, которые у нас есть в регионах.

По внедрению электронного документооборота – закупки торгового портала тоже имеют сейчас этот функционал. Ну и множество новых способов закупки добавили у себя. К примеру, у нас появились специальные идентификаторы на товары из средств защиты, непосредственно связанные с вирусом. То есть, мы поставили теги позициям поставщиков и производителей, и заказчик, введя, например, «COVID19», может найти все средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, кислородные баллоны, кислородные маски и другие часто закупаемые в связи с пандемией товары. Наша система тегов позволяет ускорить процесс поиска необходимой продукции, и мы оперативно изменяем и улучшаем ее.

Мы добавили много новых способов API для участников торгов, которые, например, позволяют заказчикам создавать процедуры на Торговом портале, не входя в торговый портал. То есть, они могут работать в своих закупочных системах, SAP, 1С и других, и по определенным методам создавать процедуру у нас.

Также мы стараемся какие-то автоматизации делать для поставщиков, мы разработали определенный модуль 1С, который позволяет поставщикам, у которых учет позиций ведется в 1С, автоматически обновлять цены на нашем портале. Поменяли цену в 1С, нажали «Обновить на торговом портале», 1С передал команду, и у нас тоже цена изменилась.

Очень много времени и сил в этом году мы уделили интеграциям. До пандемии мы этот год назвали для себя «Год интеграций». Больше всего доработок у нас было связанных с API для партнеров, сервисов, которые собирают информацию с площадки, для заказчиков, которые работают в своих системах, и для поставщиков, которые могут тоже работать и обновлять цены, создавать закупку, отвечать и т.д. из своих систем. Это основные, ключевые доработки.

Еще хотелось бы отметить, что мы расширили список стандартных процедур, мы добавили процедуру «Опрос рынка», которая позволяет заказчикам просто спрашивать цены на товары для того, чтобы потом закупить у них в рамках для любых процедур.

Чаще всего это заказчики по 223-ФЗ, они опрашивают рынок для расчета НМЦК, и потом на основе данных уже публикуют большую процедуру, потому что им нельзя, например, закупать на 40-50 млн в Торговом портале, но способ очень удобный, и они им пользуются.

Также мы запустили сервис «Контроль исполнения», в следующем году это будет максимально популярный функционал. Он предназначен для случаев, когда у заказчиков уже есть какой-то контракт и есть победитель, но, например, сумма контракта 100 млн рублей на поставку комплектующих к оргтехнике или там к автомобильному парку, но хранить все запчасти потенциальные на складе заказчик не может, не хочет и не готов. Соответственно, есть контракт и есть какой-то слесарь, который имеет доступ к функционалу, и когда ему нужны запчасти или какая-то комплектующая, он просто заходит в сервис, выбирает прайс-лист, выбирает позиции и говорит: «Поставить», и ему поставщик поставляет необходимое количество. Тем самым заказчик не тратит ресурс на складирование и может передать управление процессом поставки непосредственно функциональному заказчику, тому, кто будет осуществлять ремонт.

Также Торговый портал сотрудничает с сервисом НСИ ЭТП ГПБ. Его ключевая особенность в том, что там идет не просто удаление дублей, исправление ошибок в позициях, как у большинства представителей этого направления, но и детальная проработка шаблонов категорий, нормализация с выделением параметров характеристик, что позволяет заказчику при поиске позиций для своих заказов использовать параметрический поиск.

Я считаю, что в нашем случае это сильная сторона. У нас сервис состоит из двух частей, это автоматическая проверка и ручная, экспертная, и всегда мы стараемся, чтобы человек все-таки делал последний шаг, потому что автоматически все-таки на текущий момент даже погрешность в 0,5% может привести к каким-то таким случаям, когда заказчик купит не то, что хотел. Поэтому служба НСИ тоже имеет человеческое лицо.

Многие думают, что мы просто торговая площадка и осуществляем только действия в рамках торговой площадки, в рамках закупочных процедур. Но вот – у нас есть такая служба НСИ, которая поможет вам создать каталог вашего интернет-магазина, если вы поставщик. Это тоже один из способов взаимодействия с нами.

Какие главные цели ставит перед собой команда Торгового портала на 2021 год?

Основная цель на 2021 год – это стать ближе к нашим клиентам, мы хотим обновить интерфейсы, сделать их более удобными. Вполне возможно, мы даже выйдем на новые версии своего продукта.

Также у нас есть масса идей по выводу части функционала в наше мобильное приложение, которое есть сейчас на торговой площадке, где можно ознакомиться с нашим сервисом. Не в полном его функционале, но в большей части, плюс к этому у нас в 2021 году продолжится серия разных интеграций, наверное, мы сконцентрируемся в этом году на поставщиках. И мы позволим нашим крупным поставщикам работать в своих системах и не заходить на площадку.

Крупные магазины и сети магазинов привыкли работать в своих системах, и когда к ним приходят в их интернет-магазин запросы, они осуществляют эту поставку. Мы хотим с ними еще интегрироваться, чтобы по приходу закупки к нам, мы отдавали ее в их систему, и они не тратили время на обучение своих пользователей работе на разных там маркетплейсах, в разных сервисах, а просто в своем отвечали, и мы уже передавали эти данные заказчику. Это ключевые направления, которые мы хотели бы затронуть в следующем году.

Насчет мобильной версии хотел уточнить. Вот поговаривают о том, что скоро можно будет ЭП активировать через телефон, и обсуждают законодательные изменения, чтобы можно было через такую ЭП участвовать в процедурах электронных в том или ином виде. Прямо, так сказать, не обращаясь к компьютеру, не отходя от кассы из любого места, где бы ты ни находился. Если такая возможность появится, как вы думаете, будет Торговый портал расширять свою мобильную версию до полного функционала?

Смотрите, одна из особенностей Торгового портала, так как он на текущий момент не сильно регулируется федеральными законами 223-ФЗ и 44-ФЗ, помимо этого, там много коммерческих заказчиков, которые не смотрят в сторону этих законов и могут их пунктами не руководствоваться. Соответственно, в Торговом портале даже сейчас уже электронная подпись не обязательна.

Поэтому мы точно будем думать в сторону мобильного приложения, будет в ближайшее время принят формат цифровой электронной подписи для мобильных устройств или нет.

У нас уже на текущий момент есть вариант, в текущем даже варианте мобильного приложения есть возможность просмотреть, ответить. Просто в мобильном приложении не так удобно подгрузить документы какие-то там о компании, поэтому там есть сложности, но в любом случае мы доработаем функционал полного отчета. У нас есть идеи и про сервисы, связанные с Telegram, т.е можно будет даже в Telegram-канале осуществить поиск товаров, может даже осуществить запрос цен и т.д. И то же самое с мобильным приложением, у нас есть много сервисов, где непосредственно на месте пользователи смогут заказывать. Да, мы об этом думаем, не обещаю, что мы это сделаем в следующем году, но то, что мы точно начнем разработку, и частично задумка будет реализована – это бесспорно.

Пандемия колоссально повысила спрос на цифровые услуги, услуги маркетплейса в том числе, как это отразилось на торговом портале, что еще по этому поводу можно сказать?

Несомненно, пандемия очень сильно повлияла на электронную коммерцию и в электронной форме заказы резко выросли по всем сегментам. У нас тоже наблюдается большой рост спроса.

Дело в том, что ключевой рост появился в результате двух моментов:

первый момент – это сокращение или полное отсутствие возможности альтернативного заказа стандартными способами, то есть, физически прийти в магазин и т.д.;

второй момент – это возросшая во много раз потребность в определенном виде товаров.

Те же самые маски, перчатки, средства защиты и т.д. Но при этом была и негативная часть всего этого. Очень многие производства, очень многие категории товаров резко, в некоторых случаях катастрофически резко, опустились до нуля. То есть, если мы говорим о средствах защиты, они возросли там в 300-400%.

Но такие категории товаров, как канцелярские товары, мебель офисная, оргтехника офисная – резко упали. Канцелярия – она сейчас не нужна, люди в основном работают дома, в электронной форме общаются. Мебель офисная – многие офисы в принципе заморозились, то есть, аренда остановилась, офисы мебель свою не обновляют. Оргтехника – это непосредственно принтеры, картриджи и т.д. Оргтехника в виде ноутбуков и компьютеров резко возросла по продажам, потому что для дома нужно тоже организовывать свои рабочие места, у многих был раньше один компьютер, но для того, чтобы и жена, и муж, и дети, которые удаленно учатся, могли бы тоже присутствовать в процессе, люди были вынуждены купить три рабочих места, три ноутбука на всю семью.

Собственно, какие-то категории выросли. В результате чего получилось, что часть закупок снизилась, часть выросла, но в среднем на закупочном сегменте площадки не сильно пострадали от этого, потому что в среднем у них рост – 15-20%, как и ожидалось. Количество процедур по одним категориям товаров упало катастрофически, по другим – возросло. Появились новые заказчики, которые раньше исторически заказывали все не в электронном виде, они тоже перешли на онлайн-площадки.

Тем самым получилось, что для площадок это не так плохо, но крупнейшие заказчики, конечно, очень сильно пострадали. То есть, даже такие как Газпром, Роснефть, Росатом –сократили свои объемы закупок именно непосредственно для жизнеобеспечения. Столовые, которые были раньше на предприятиях. Люди не ходят, соответственно, продукты не надо заказывать, то есть, много сегментов пострадало. Очень сильно на этом всем, конечно, маркетплейсы, заточенные на сегмент b2c, подросли. Там до 400% доходило, повторюсь. Потому что люди, оставшиеся дома, заказывают себе еду, заказывают себе одежду, заказывают себе оргтехнику. Это как раз-таки один из моментов, который заставил нас задуматься, возможно, и нам имеет смысл пустить свое развитие на данном сегменте. Сейчас у нас основной, процентов 99%, наверное, b2b-сегмент, b2c, наверное, тоже станет ключевой задачей на 2021 год.

Назовите пять основных преимуществ торгового портала, если можно выделить пять самых главных, давайте их актуализируем.

Я уже упоминал службу НСИ. Первое преимущество, которое я хотел назвать, это параметризованный каталог, который создала наша служба НСИ. На текущий момент там более 14 тысяч шаблонов, среди всех площадок мы явные лидеры в этом направлении. Наши шаблоны позволяют заказчикам практически всю продукцию, которую они хотят и могут купить, найти непосредственно по параметрам. Конкурируем, может быть, с Яндекс.Маркет или с OZON, но это уже не площадки, это действительно маркетплейс, нацеленный на b2c-сегмент.

Помимо этого, наверное, хотелось бы отметить количество активных поставщиков. Двадцать тысяч активных поставщиков, это только те, которые в течение месяца хотя бы раз отвечают, т.е. они проявляют активность.

Мы представлены во всей России, то есть, у нас есть заказы с каждого региона, от каждого субъекта федерации. Наши поставщики отвечают и из стран СНГ. Также в странах СНГ у нас в этом году появились первые заказчики.

У нас представлены крупнейшие заказчики. Такие как Газпром, Ростелеком, Картэкс, Таттелеком и другие частные и государственные заказчики, крупные заказчики, и если бы поставщик хотел бы каким-то образом попасть в поставщики этих заказчиков, то ему интересно было бы зайти на наш торговый портал. Это просто одна из наших сильных сторон, я понимаю, что у многих сервисов есть свои крупные заказчики, но у нас они тоже весьма интересные.

Ну, наверное, и пятое, просто мое мнение, я сам за этим активно слежу за тем, чтобы у всех пользователей наших сервисов была возможность напрямую повлиять на развитие портала или изменить что-то.

Если подробно говорить, то любой пользователь может написать в поддержку, там оставить свой комментарий после вебинара, даже написать в социальной сети, в Facebook, VK или других официальных сетях нашей торговой площадки свой вопрос, пожелание, предложение, претензию, и они в обязательном порядке дойдут до менеджеров по продукту, до аналитиков, будут рассмотрены. Они рассматриваются на ежедневных собраниях и какие-то из них, самые интересные, самые правильные, мы реализуем и выводим в новых версиях. У нас есть отдельное направление, работа с предложениями, с замечаниями именно в интересах пользователей.