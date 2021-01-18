Уточнен перечень заказчиков, не устанавливающих запрет закупок иностранных товаров по ПП № 616

Правительство РФ внесло изменения в постановление № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства». Соответствующая информация содержится правительственном постановлении № 2407.

В соответствии с указанными изменениями расширен круг организаций, которым при осуществлении закупок разрешено не устанавливать запрет допуска иностранных промышленных товаров, и скорректирован перечень товаров, запрет закупок на которые в этом случае распространяется. Так, в число упомянутых субъектов включены организации, подведомственные указанным в подп. «д» п. 3 Постановления № 616 организациям. При этом из данного подпункта исключено указание на подп. 123, 126 перечня промышленных товаров в целях применения соответствующего исключения.

Кроме этого, согласно новой редакции подп. «е» п. 3 постановления № 616 запрет допуска иностранной продукции не распространяется в том числе на закупки МВД транспортных средств для проведения оперативно-поисковых мероприятий.

Изменения в постановление № 616 вступили в силу 6 января и не применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС до дня вступления в силу соответствующего постановления Правительства РФ, в том числе к контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, до указанной даты.