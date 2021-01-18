Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Утверждены правила казначейского сопровождения средств гособоронзаказа

    Утверждены правила казначейского сопровождения средств гособоронзаказа

    Поделиться

    Утверждены правила казначейского сопровождения средств гособоронзаказа в случаях, предусмотренных законом о федеральном бюджете на 2021-2023 гг. Соответствующая информация содержится в постановлении Правительства РФ № 2153.

    В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 5 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг.» казначейскому сопровождению территориальными органами Федерального казначейства подлежат расчеты по государственным контрактам, заключаемым для реализации гособоронзаказа на сумму более 600 тыс. руб., а также расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения указанных госконтрактов на сумму более 600 тыс. руб. Исключение – средства, указанные в п. 3 ч. 3 ст. 5 385-ФЗ.

    Утвержденные правила устанавливают порядок казначейского сопровождения названных средств. Они вступили в силу 1 января текущего года.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить