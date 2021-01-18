Утверждены правила казначейского сопровождения средств гособоронзаказа

Утверждены правила казначейского сопровождения средств гособоронзаказа в случаях, предусмотренных законом о федеральном бюджете на 2021-2023 гг. Соответствующая информация содержится в постановлении Правительства РФ № 2153.

В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 5 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг.» казначейскому сопровождению территориальными органами Федерального казначейства подлежат расчеты по государственным контрактам, заключаемым для реализации гособоронзаказа на сумму более 600 тыс. руб., а также расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения указанных госконтрактов на сумму более 600 тыс. руб. Исключение – средства, указанные в п. 3 ч. 3 ст. 5 385-ФЗ.

Утвержденные правила устанавливают порядок казначейского сопровождения названных средств. Они вступили в силу 1 января текущего года.