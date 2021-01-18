Минфин подготовил проект единого порядка мониторинга закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Министерство финансов РФ подготовило проект единого порядка мониторинга закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается установить единый порядок мониторинга закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, который заменит действующие сейчас правила в отношении только госзакупок.

Мониторинг будет вести Минфин с помощью информации из ЕИС. Часть данных предоставят Казначейство, ФАС и Минпромторг.

По итогам мониторинга Минфин составит отчеты. Среди прочего ведомство оценит информацию о планировании закупок. Кроме того, оно проанализирует результаты достижения госзаказчиками минимальной доли закупок.

При необходимости отчет будет содержать меры по совершенствованию закупочного законодательства.