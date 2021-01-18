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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минфин подготовил проект единого порядка мониторинга закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ

    Минфин подготовил проект единого порядка мониторинга закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ

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    Министерство финансов РФ подготовило проект единого порядка мониторинга закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

    Предлагается установить единый порядок мониторинга закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, который заменит действующие сейчас правила в отношении только госзакупок.

    Мониторинг будет вести Минфин с помощью информации из ЕИС. Часть данных предоставят Казначейство, ФАС и Минпромторг.

    По итогам мониторинга Минфин составит отчеты. Среди прочего ведомство оценит информацию о планировании закупок. Кроме того, оно проанализирует результаты достижения госзаказчиками минимальной доли закупок.

    При необходимости отчет будет содержать меры по совершенствованию закупочного законодательства.

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