Обучающий Центр ЭТП ГПБ — итоги 2020 года

Минувший год был непростым – всем без исключения пришлось подстраиваться под новые условия, продиктованные пандемией COVID-19. Но нам есть и чем гордиться, и в первую очередь – профессионализмом наших спикеров и результатами слушателей и участников наших онлайн-мероприятий. Обучающий центр ЭТП ГПБ в 2020 году продемонстрировал способность адаптироваться к изменившимся условиям – мы проявили гибкость в подходе к форматам обучения, перевели мероприятия в онлайн и разработали комплекс мероприятий по поддержке поставщиков и заказчиков. Наши спикеры давали самую актуальную информацию по меняющемуся в условиях карантина законодательству, делились кейсами и секретами успеха в закупках. Эффективность работы Обучающего центра демонстрирует статистика – за 2020 год количество участников наших мероприятий выросло на 175%!

Значимые мероприятия

Обучающий Центр ЭТП ГПБ организовал первую Межрегиональную онлайн-конференцию «Опыт регионов: лучшие практики». В онлайн-конференции приняли участие представители Орловской, Нижегородской и Омской областей. В ходе мероприятия обсуждались такие тематики, как медицина, строительство, нацрежим и другие направления со сложной нормативной базой, где в последнее время выходили противоречивые и неоднозначные постановления. Спикеры конференции делились кейсами и практическим опытом трактовок законодательных противоречий в разных регионах.

В первой Межрегиональной онлайн-конференции «Опыт регионов: лучшие практики» приняли участие более 200 слушателей.

Ярким и значимым событием в сфере закупок стала VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения», организованная Обучающим Центром ЭТП ГПБ и юридическим факультетом МГУ. 9-часовое онлайн-мероприятие было посвящено российской и мировой практике закупок. Участие в нем принимали эксперты из России, стран СНГ, Великобритании, Японии, Швейцарии, присутствовал представитель ООН. Также в качестве спикеров были приглашены представители мирового научного сообщества и другие высококвалифицированные эксперты. Дискуссия велась на двух языках, русском и английском. После завершения конференции мы перевели запись мероприятия полностью на русский язык и разбили на удобные для просмотра логические блоки. Посмотреть плейлист конференции вы можете на Youtube-канале ЭТП ГПБ.

Всего в конференции приняло активное участие 35 спикеров из 24 стран мира и более 500 слушателей.

Мероприятием, подводящим итоги года, стал IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ». Традиционный тип «круглого стола», проводимого совместно ЭТП ГПБ и МГУ, заменил онлайн-формат. В мероприятии приняли участие ведущие российские эксперты, представители контролирующих органов, судов, министерств, а также знаковые персоны сферы закупок.

Популярность интерактивного круглого стола не уступила традиционному офлайн-формату – в мероприятии участвовало более 1000 человек.

Онлайн-обучение и поддержка субъектов МСП

Выступив технологическим партнером для корпорации МСП на старте карантина, мы перевели брендовые офлайн-мероприятия на рельсы онлайн-семинаров. Свыше 30 вебинаров по теме «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» помогли участникам всех регионов России выстоять в непростое время, получить помощь и поддержку от крупных заказчиков, представителей электронных площадок и корпорации МСП. Полный видеоархив совместных с корпорацией МСП региональных мероприятий, прошедших за 2020 год, можно посмотреть на Youtube-канале ЭТП ГПБ.

Совместные онлайн-мероприятия корпорации МСП и ЭТП ГПБ пользовались успехом среди слушателей – более 3000 участников получили поддержку и актуальную информацию по закупочной практике.

Был также запущен «Марафон финансовых продуктов». За три месяца мы провели 6 вебинаров по популярным финансовым продуктам. Спикеры подробно представили аудитории основные инструменты для успешного участия в торгах и развития бизнеса. Были рассмотрены такие продукты, как банковская гарантия, кредит на исполнение контракта, факторинг, лизинг, спецсчета. Онлайн-мероприятия сочетали теоретические курсы с практическими кейсами по данным направлениям.

Марафон высоко оценили более 400 слушателей, его основными плюсами отметили как сам формат мероприятия, так и подачу информации спикерами.

Финансовый марафон подытожила онлайн-конференция «Успеть до конца года: итоги и секретные приемы от экспертов по финансовым продуктам» — масштабное событие с привлечением практиков и теоретиков рынка, представителей бизнеса, экспертов, отраслевых специалистов, представителей банков и краудлендинговых площадок.

«Онлайн-формат, конечно, отличается от живого общения. Вынужденный массовый переход на такой формат позволил мне как спикеру вложить максимум информации в 1,5-2 часа трансляции, а интерактивные технологии — держать аудиторию в тонусе. Мы адаптировались к текущей ситуации с распространением пандемии! Выросли! Стали более эффективными»!

Ведущий эксперт ЭТП ГПБ — Наталья Кузьмина .

Наибольшую популярность набрали, конечно же, вебинары, посвященные изменениям законодательства в период пандемии. Онлайн-мероприятия «Особенности закупок в условиях COVID-19» и «Ключевые изменения 44 ФЗ и 223 ФЗ для поставщиков» набирали аудиторию в 1500 человек, существенная часть тайминга вебинаров была отведена под ответы на вопросы слушателей.

Обратная связь от Обучающего центра

Экспресс-вебинар «Утро с экспертом» стал первым опытом коротких получасовых вебинаров. Формат был подсказан нашими слушателями. В течение компактного 30-минутного вебинара эксперт площадки отвечала на вопросы участников и раскрывала отдельную актуальную тему. Всего за 3 выступления были даны ответы на более 200 вопросов слушателей.

В этом году мы уделяли особое внимание комментариям и пожеланиям наших слушателей в вопросах проведения вебинаров и актуальности тематик. Обучающий центр ЭТП ГПБ всегда принимает во внимание мнение слушателей – вы можете написать нам отзыв на вебинар в любой из социальных сетей и озвучить ваши предложения по улучшениям мероприятий. Мы уже получили множество полезных идей, и часть из них уже была реализована в 2020 году. В 2021 мы планируем продолжать эту практику, чтобы обеспечить нашим слушателям самое качественное дистанционное обучение в сфере закупок.

«Пандемия и удаленная работа для многих определенно послужили толчком для выхода из зоны комфорта, мы столкнулись с новым и неизведанным вирусом и укладом жизни, а также с необходимостью быстрой реакции к масштабным во всех смыслах этого слова изменениям. У многих изменился в целом взгляд на жизнь или на некоторые ее аспекты, кто-то расширил бизнес, получил новую профессию, сохранил или дал новую жизнь! Мой эмоциональный интеллект позволил быстро адаптироваться и по-прежнему получать удовольствие от моей профессиональной деятельности».

Ведущий эксперт ЭТП ГПБ — Мария Волкова.

Дистанционные мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ — это лучший способ оставаться в курсе самых важных изменений в сфере закупок, разбираться в полезных финансовых инструментах для бизнеса и получать только проверенную информацию от лучших экспертов рынка!