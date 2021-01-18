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    Обучающий Центр ЭТП ГПБ — итоги 2020 года

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    Минувший год был непростым – всем без исключения пришлось подстраиваться под новые условия, продиктованные пандемией COVID-19. Но нам есть и чем гордиться, и в первую очередь – профессионализмом наших спикеров и результатами слушателей и участников наших онлайн-мероприятий. Обучающий центр ЭТП ГПБ в 2020 году продемонстрировал способность адаптироваться к изменившимся условиям – мы проявили гибкость в подходе к форматам обучения, перевели мероприятия в онлайн и разработали комплекс мероприятий по поддержке поставщиков и заказчиков. Наши спикеры давали самую актуальную информацию по меняющемуся в условиях карантина законодательству, делились кейсами и секретами успеха в закупках. Эффективность работы Обучающего центра демонстрирует статистика – за 2020 год количество участников наших мероприятий выросло на 175%!

    Значимые мероприятия

    Обучающий Центр ЭТП ГПБ организовал первую Межрегиональную онлайн-конференцию «Опыт регионов: лучшие практики». В онлайн-конференции приняли участие представители Орловской, Нижегородской и Омской областей. В ходе мероприятия обсуждались такие тематики, как медицина, строительство, нацрежим и другие направления со сложной нормативной базой, где в последнее время выходили противоречивые и неоднозначные постановления. Спикеры конференции делились кейсами и практическим опытом трактовок законодательных противоречий в разных регионах.

    В первой Межрегиональной онлайн-конференции «Опыт регионов: лучшие практики» приняли участие более 200 слушателей.

    Ярким и значимым событием в сфере закупок стала VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения», организованная Обучающим Центром ЭТП ГПБ и юридическим факультетом МГУ. 9-часовое онлайн-мероприятие было посвящено российской и мировой практике закупок. Участие в нем принимали эксперты из России, стран СНГ, Великобритании, Японии, Швейцарии, присутствовал представитель ООН. Также в качестве спикеров были приглашены представители мирового научного сообщества и другие высококвалифицированные эксперты. Дискуссия велась на двух языках, русском и английском. После завершения конференции мы перевели запись мероприятия полностью на русский язык и разбили на удобные для просмотра логические блоки. Посмотреть плейлист конференции вы можете на Youtube-канале ЭТП ГПБ.

    Всего в конференции приняло активное участие 35 спикеров из 24 стран мира и более 500 слушателей.

    Мероприятием, подводящим итоги года, стал IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ». Традиционный тип «круглого стола», проводимого совместно ЭТП ГПБ и МГУ, заменил онлайн-формат. В мероприятии приняли участие ведущие российские эксперты, представители контролирующих органов, судов, министерств, а также знаковые персоны сферы закупок.

    Популярность интерактивного круглого стола не уступила традиционному офлайн-формату – в мероприятии участвовало более 1000 человек.

    Онлайн-обучение и поддержка субъектов МСП

    Выступив технологическим партнером для корпорации МСП на старте карантина, мы перевели брендовые офлайн-мероприятия на рельсы онлайн-семинаров. Свыше 30 вебинаров по теме «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» помогли участникам всех регионов России выстоять в непростое время, получить помощь и поддержку от крупных заказчиков, представителей электронных площадок и корпорации МСП. Полный видеоархив совместных с корпорацией МСП региональных мероприятий, прошедших за 2020 год, можно посмотреть на Youtube-канале ЭТП ГПБ.

    Совместные онлайн-мероприятия корпорации МСП и ЭТП ГПБ пользовались успехом среди слушателей – более 3000 участников получили поддержку и актуальную информацию по закупочной практике.

    Был также запущен «Марафон финансовых продуктов». За три месяца мы провели 6 вебинаров по популярным финансовым продуктам. Спикеры подробно представили аудитории основные инструменты для успешного участия в торгах и развития бизнеса. Были рассмотрены такие продукты, как банковская гарантия, кредит на исполнение контракта, факторинг, лизинг, спецсчета. Онлайн-мероприятия сочетали теоретические курсы с практическими кейсами по данным направлениям.

    Марафон высоко оценили более 400 слушателей, его основными плюсами отметили как сам формат мероприятия, так и подачу информации спикерами.

    Финансовый марафон подытожила онлайн-конференция «Успеть до конца года: итоги и секретные приемы от экспертов по финансовым продуктам» — масштабное событие с привлечением практиков и теоретиков рынка, представителей бизнеса, экспертов, отраслевых специалистов, представителей банков и краудлендинговых площадок.

    «Онлайн-формат, конечно, отличается от живого общения. Вынужденный массовый переход на такой формат позволил мне как спикеру вложить максимум информации в 1,5-2 часа трансляции, а интерактивные технологии — держать аудиторию в тонусе. Мы адаптировались к текущей ситуации с распространением пандемии! Выросли! Стали более эффективными»!

    Ведущий эксперт ЭТП ГПБ — Наталья Кузьмина.

    Наибольшую популярность набрали, конечно же, вебинары, посвященные изменениям законодательства в период пандемии. Онлайн-мероприятия «Особенности закупок в условиях COVID-19» и «Ключевые изменения 44 ФЗ и 223 ФЗ для поставщиков» набирали аудиторию в 1500 человек, существенная часть тайминга вебинаров была отведена под ответы на вопросы слушателей.

    Обратная связь от Обучающего центра

    Экспресс-вебинар «Утро с экспертом» стал первым опытом коротких получасовых вебинаров. Формат был подсказан нашими слушателями. В течение компактного 30-минутного вебинара эксперт площадки отвечала на вопросы участников и раскрывала отдельную актуальную тему. Всего за 3 выступления были даны ответы на более 200 вопросов слушателей. 

    В этом году мы уделяли особое внимание комментариям и пожеланиям наших слушателей в вопросах проведения вебинаров и актуальности тематик. Обучающий центр ЭТП ГПБ всегда принимает во внимание мнение слушателей – вы можете написать нам отзыв на вебинар в любой из социальных сетей и озвучить ваши предложения по улучшениям мероприятий. Мы уже получили множество полезных идей, и часть из них уже была реализована в 2020 году. В 2021 мы планируем продолжать эту практику, чтобы обеспечить нашим слушателям самое качественное дистанционное обучение в сфере закупок.

    «Пандемия и удаленная работа для многих определенно послужили толчком для выхода из зоны комфорта, мы столкнулись с новым и неизведанным вирусом и укладом жизни, а также с необходимостью быстрой реакции к масштабным во всех смыслах этого слова изменениям. У многих изменился в целом взгляд на жизнь или на некоторые ее аспекты, кто-то расширил бизнес, получил новую профессию, сохранил или дал новую жизнь! Мой эмоциональный интеллект позволил быстро адаптироваться и по-прежнему получать удовольствие от моей профессиональной деятельности».

    Ведущий эксперт ЭТП ГПБ — Мария Волкова.

    Дистанционные мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ — это лучший способ оставаться в курсе самых важных изменений в сфере закупок, разбираться в полезных финансовых инструментах для бизнеса и получать только проверенную информацию от лучших экспертов рынка!

    223-ФЗ, 44-ФЗ, Торги, закупки, онлайн-обучение, Обучающий центр ЭТП ГПБ, Наши Эксперты, ЭТП ГПБ
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    Обеспечение заявки на участие в закупке. Виды и ограничения

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    15 августа 2018 г.

    Сложности участия стартапов в закупках по 223-ФЗ

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    06 августа 2018 г.

    Мифы об электронных торгах

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    17 июля 2018 г.

    Минфин введет ведомственный контроль закупок по 223-ФЗ

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    06 июля 2018 г.

    Кто и почему попадает в реестр ненадежных поставщиков

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    04 июля 2018 г.

    ФАС изменит закон для развития конкуренции в ГОЗ

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    02 июля 2018 г.

    Доступ к непубличной информации реестра договоров по 223-ФЗ будет расширен

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    29 июня 2018 г.

    Содержание отчета о заключенных договорах по 223-ФЗ с 1 июля 2018 года

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    29 июня 2018 г.

    Поправки Минфин сделают закупки госкомпаний более открытыми

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    26 июня 2018 г.

    Электронные закупки у субъектов МСП по 223-ФЗ откладываются

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    25 июня 2018 г.

    К чему приведут изменения на рынке закупок

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    07 июня 2018 г.

    Госкорпорации не смогут завышать требования к банковским гарантиям

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    01 июня 2018 г.

    Почему реформу электронных закупок необходимо переносить

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    28 мая 2018 г.

    Правовое регулирование закупок: процедурный контроль или экономическая эффективность?

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    25 мая 2018 г.

    Внеплановые проверки заказчиков

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    19 мая 2018 г.

    На ПМЮФ-2018 обсудили правовое регулирование закупок

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    27 апреля 2018 г.

    ФАС предлагает перевести госкомпании на закупку топлива по рыночным ценам

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    19 апреля 2018 г.

    Госзакупки испытывают на растяжение

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    04 апреля 2018 г.

    Минфин готовит правила работы со спецсчетами при госзакупках

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    02 апреля 2018 г.

    Минфин отчитается о госзакупках в 2017 году

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    29 марта 2018 г.

    Закупки госкомпаний все ближе к реформе

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    22 марта 2018 г.

    Госдума рассмотрит законопроект об экологичности госконтрактов

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    21 марта 2018 г.

    Закупки у СМСП обязательны для 1050 госкомпаний

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    21 марта 2018 г.

    Предприятия ОПК претендуют на гражданскую продукцию в госзаказе

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    21 марта 2018 г.

    Минфин подчеркнул важность допсервисов в ЕИС

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    20 марта 2018 г.

    Новые правила внесения в реестр договоров сведений о закупках у CМСП по 223-ФЗ

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    16 марта 2018 г.

    Глава ФАС акцентировался на проблеме картельных сговоров

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    05 марта 2018 г.

    Открыта запись на вебинар для поставщиков

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    21 февраля 2018 г.

    На что тратят деньги театры

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    19 февраля 2018 г.

    Минюст против унификации торгов по продаже имущества

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    16 февраля 2018 г.

    ФАС зафиксировала рост количества жалоб по 44-ФЗ в 2017 г.

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    08 февраля 2018 г.

    Минпромторг решил поддержать компании ОПК в торгах по 223-ФЗ

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    06 февраля 2018 г.

    Скорая информационная помощь для поставщика

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    03 февраля 2018 г.

    ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков

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    02 февраля 2018 г.

    ФАС усложнит жизнь недобросовестным жалобщикам

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    30 января 2018 г.

    Минфин и ФАС рассказали о специфике закупок аудиторских услуг

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    29 января 2018 г.

    Законопроект об унификации госзакупок без торгов принят в первом чтении

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    26 января 2018 г.

    «Роскосмос» заменит «Газпрому» иностранных поставщиков

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    25 января 2018 г.

    Минпромторг и МЭР усилят меры поддержки отечественных производителей телеком-оборудования

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    22 января 2018 г.

    Эксперт ФАС объяснил условия рассмотрения жалоб

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    19 января 2018 г.

    Комитет Госдумы одобрил поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗ

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    19 января 2018 г.

    Развитие электронных закупок будет набирать обороты

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    11 января 2018 г.

    23-24 января пройдет вебинар для поставщиков

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    22 декабря 2017 г.

    43% всех закупок в госсекторе происходит с дисконтом менее 1%

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    22 декабря 2017 г.

    Топ-3 ожидаемых изменений 223-ФЗ в 2018 году

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    21 декабря 2017 г.

    Топ-3 изменений в 223-ФЗ за 2017 год

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    18 декабря 2017 г.

    Госдума во втором чтении приняла существенные поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗ

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    14 декабря 2017 г.

    Только 34% закупок регионов можно назвать прозрачными

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    11 декабря 2017 г.

    Операторы ЭТП предупредили об опасностях монополизации «секретных» закупок

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    08 декабря 2017 г.

    126 крупнейших заказчиков могут перейти в закрытую систему закупок

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    04 декабря 2017 г.

    ФАС даст доступ банкам к блэклисту поставщиков

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    01 декабря 2017 г.

    Интерес к электронным магазинам продолжает расти

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    15 ноября 2017 г.

    Госзакупки в строительстве станут проще

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    03 ноября 2017 г.

    ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков

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    30 октября 2017 г.

    Мнение экспертов рынка об изменениях в законе 223-ФЗ

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    20 октября 2017 г.

    «Ростех» описал этапы информатизации госзакупок

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    06 октября 2017 г.

    ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков

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    04 октября 2017 г.

    Госзаказ и закупки госкомпаний - один из ключевых элементов экономической поддержки МСП

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    28 сентября 2017 г.

    Минфин готовит законопроект по унификации требований к банковским гарантиям для субъектов МСП

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    22 сентября 2017 г.

    Минэкономразвития предлагает проводить торги по реализации госимущества по 44-ФЗ

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    05 сентября 2017 г.

    7 ноября начнётся новый курс профессиональной подготовки поставщиков

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    05 сентября 2017 г.

    Открыта регистрация на семинар для поставщиков по участию в торгах на ЭТП ГПБ

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    04 сентября 2017 г.

    Контроль за закупками госкомпаниями морской и авиатехники будет усилен

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    21 августа 2017 г.

    Основы участия товаров иностранного происхождения в государственных тендерах: обязательные условия и о чем не стоит забывать

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    18 августа 2017 г.

    Минэнерго предложило исключить из закупок по 223-ФЗ сделки с недвижимостью

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    17 августа 2017 г.

    ФАС расширил доступ к госконтрактам на оказание услуг общепита

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    11 августа 2017 г.

    Родственники заказчика не смогут принять участие в закупках по 223-ФЗ

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    24 июля 2017 г.

    Число компаний обязанных закупать часть продукции у СМСП увеличится в 2 раза

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    24 июля 2017 г.

    Пользователи ГИСП получили доступ к сервисам ЭТП ГПБ

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    19 июля 2017 г.

    Доля закупок у СМСП по 223-ФЗ составила 11% в первом полугодии 2017

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    17 июля 2017 г.

    Внедрение комплаенс-контроля снизит риски нарушения организациями ОПК требований 44-ФЗ и 223-ФЗ

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    30 июня 2017 г.

    Минфин разработал законопроект о получении долгов по госконтрактам через "третьих лиц"

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    26 июня 2017 г.

    Банк России утвердил Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг МФО

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    24 июня 2017 г.

    Поставщики жалуются ФАС, что критерии оценки субъективны, что дальше?

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    23 июня 2017 г.

    Реформа по переводу госзакупок в электронный вид откладывается до 2019 года

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    19 июня 2017 г.

    Недобросовестный поставщик примет участие в госзакупках

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    19 июня 2017 г.

    Условия переноса срока исполнения контракта

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    16 июня 2017 г.

    Специфика российско-белорусских отношений в сфере закупок

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    09 июня 2017 г.

    Как определить вероятность победы в тендере

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    01 июня 2017 г.

    Направление тренда госзакупок обсудили ключевые фигуры Минэкономразвития и Минфин

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