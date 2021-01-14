Андрей Садофьев: ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!

Реформа контрактной системы закупок выходит на финишную прямую. Участникам Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» предстоит обсудить основные аспекты изменений в марте 2021 года.

2020 год бьет рекорды в истории новой России по концентрации негативных событий в сфере экономики, произошедших в результате сложившейся эпидемиологической ситуации. Но даже в таких непростых обстоятельствах работа в сфере государственных закупок кипит бурно как никогда. Связано это с подготовкой «оптимизационного» законопроекта, серьезно корректирующего систему государственных и муниципальных закупок, а также принятием нескольких эпохальных документов в рамках импортозамещения – Постановлений Правительства № 2013 и № 2014, определяющих квоты в отношении российских товаров, закупаемых по 44-ФЗ и 223-ФЗ соответственно.

Для получения самой свежей информации о планах, приоритетах и задачах в сфере закупок главный редактор «Регионов России» Ольга Чернокоз поговорила с Андреем Садофьевым, директором Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» – самого крупного экспертного мероприятия всероссийского масштаба с 16-летним опытом и совокупной аудиторией почти в миллион человек (именно столько специалистов занято сейчас в системе закупок всех уровней).

– Андрей Александрович, начнем нашу беседу с события, которое произошло 11 декабря на площадке Общероссийского Народного Фронта. Здесь состоялось итоговое заседание экспертного совета Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам, членом Правления которой Вы являетесь. В своем выступлении Вы рассказали о создании новой общественной структуры под названием «Союз профессиональных поставщиков». Ее интересы распространяются на 223-ФЗ. Расскажите, что явилось предпосылками для создания нового объединения?

– Результаты многолетней деятельности Гильдии, а также ее значимость в рамках 44-ФЗ уже давно признаны экспертным сообществом. В ее состав входят руководители уполномоченных органов в сфере закупок 74 субъектов Российской Федерации – масштаб налицо.

Совершенно очевидно, что потенциал Гильдии настолько высок, что его возможно использовать и раскрывать дальше: помимо 44-ФЗ охватывать еще и 223-ФЗ, регламентирующий закупки отдельных видов юридических лиц, включая госкомпании и субъекты естественных монополий.

Стоит отметить, что уже предпринимались попытки другими общественными организациями взяться за выработку решений в рамках данного закона. Но эти эксперименты так ничем и не заканчивались. Для решения столь глобальных задач, конечно же, нужна сильная и заслуживающая доверия структура, которая сможет компетентно и грамотно донести до регуляторов существующие проблемы и инициативы. Наилучшим образом для этого как раз и подходит платформа Гильдии, которая на постоянной основе работает на площадках Минфина, ФАС России, Федерального казначейства, Государственной Думы, Общероссийского народного фронта, ОПОРЫ РОССИИ.

Появлению Союза профессиональных поставщиков предшествовала большая работа – мы проводили многочисленные обсуждения, консультации с руководителями закупочных подразделений госкорпораций, крупнейших госкомпаний, субъектов естественных монополий. И вот, Правление Гильдии приняло решение об учреждении новой структуры – Союза профессиональных поставщиков, который и будет специализироваться на 223-ФЗ. Кстати, на Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ»,

который запланирован на 24-26 марта 2021 года, мы официально продемонстрируем первые итоги работы нового объединения.

– Как мы понимаем, работа по подготовке мероприятия сейчас идет полным ходом. А уже выбран девиз Форума-выставки?

– Да, в качестве девиза в этом году мы выбрали слоган «Время российской промышленности». Он полностью определяет вектор не только форума-выставки, но и всего, что сейчас происходит в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок: поддержка российского производителя, квотирование закупок отечественной продукции, помощь малому бизнесу.

– В рамках Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» тематика 223-ФЗ будет как-то особо освещаться?

– Конечно! Впервые за 16-летнюю историю мероприятия первый день будет полностью посвящен закону о закупках отдельных видов юридических лиц, то есть ФЗ-223. Такое решение принято председателем Оргкомитета, заместителем Председателя Правительства Юрием Ивановичем Борисовым. На данный момент, в рамках подготовки Форума-выставки, проделана большая работа. Утвержден состав Оргкомитета, план подготовки, одобрена концепция деловой программы.

– Вы упомянули деловую программу. Можете поделиться основными темами?

– Мы всегда делаем акцент на качественном контенте. Если это пленарка, то обязательно с темой № 1 и участием первых лиц государства. Если острая дискуссия, то в таком составе участников, которые выражают различные точки зрения в рамках обозначенной темы. Если открытые дебаты, то участие в них может принять каждый. У нас, как правило, любое мероприятие заканчивается вопросами из зала. И желающих их задать очень много.

Как я уже отметил, первый день будет полностью посвящен 223-ФЗ. В пленарном заседании примет участие председатель Оргкомитета Борисов, а в качестве участников дискуссии приглашены руководители субъектов естественных монополий, среди которых такие тяжеловесы, как Роснефть, «Газпром нефть», РЖД, «Почта России», и другие.

Также мы хотим провести неформальное мероприятие – деловой обед, – куда пригласим руководителей закупочных подразделений субъектов естественных монополий, регуляторов, представителей бизнес-сообщества, производителей. На этом мероприятии участникам будет обеспечена возможность плодотворного общения для обсуждения механизмов квотирования закупок российской продукции. Рассмотрим первый опыт применения Постановления Правительства № 2013, определяющего особые требования к объему закупок товаров отечественного производства. Это будет эффективный диалог с ключевыми фигурами системы закупок. В роли организатора как раз и выступит Союз профессиональных поставщиков с участием нашего партнера – информационного агентства «ИНТЕРФАКС».

Второй день посвятим ФЗ-44. На повестке дня – новации законодательства, национальный режим, ЕИС, аудит и контроль, экспертиза результатов контрактов, ответы на вопросы регуляторов и многое другое.

Третий день насытим специальными вопросами закупочной деятельности: закупки в сфере строительства; земельно-имущественные торги; капитальный ремонт жилых домов; банковская поддержка производителей. Проведем специальные мероприятия Бюро расследований ОНФ, а также заседание Гильдии с обзором лучших практик, подведением итогов и награждением победителей Рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов.

По результатам пленарного заседания, завершающего деловую часть Форума-выставки, будет сформирована резолюция и свод законодательных инициатив.

На протяжении всех трех дней участников ждет насыщенная программа: презентации, профессиональный лекторий от Академии Контрактных Отношений, стендовые мероприятия и доклады. Подведем итоги конкурса журналистов и наградим лучших поставщиков 2020 года. u

Добавлю: для нас очень важно то доверие, которое участники оказывают Форуму-выставке на протяжении многих лет. Если они приезжают к нам из года в год, значит, им здесь интересно. Значит, у них есть потребность в общении, есть заинтересованность в поиске ответов на волнующие вопросы.

– Традиционно ядро Форума-выставки – это экспозиция. Скажите, как повлияла на процесс наполнения стендов сложная эпидемиологическая ситуация?

– На данный момент, несмотря на сложную ситуацию, с которой мы столкнулись в связи с вынужденным переносом мероприятия, занято уже 11 тысяч квадратных метров экспозиционной площади. Конечно, в процессе подготовки Форума-выставки нам активно помогают партнеры: ОПОРА РОССИИ, Союз машиностроителей России, отраслевые ассоциации и союзы.

Проявляют активность регионы. Уже подтвердили участие с экспозицией Москва, Московская, Тульская, Тверская, Челябинская, Новосибирская области, Республика Татарстан. Согласовывают свое участие Новгородская, Самарская, Ярославская, Воронежская, Омская, Курская, Ульяновская, Рязанская, Кировская области, Республика Бурятия.

Особенно приятно отметить, что впервые на экспозиции Форума-выставки будет организован стенд города федерального значения – Севастополь.

Федеральные органы исполнительной власти будут представлены стендами ФАС России, Федерального казначейства, Минтранса России, МЧС России, Минстроя России, Минкультуры России, Минэнерго России. Госкорпорации и госкомпании – стендами Ростеха, Росатома, Роскосмоса, Автодора и Россетей.

– Список внушительный! А ведь до мероприятия еще три месяца. А как обстоят дела с участием предприятий, электронных площадок и банков?

– Среди участников можно особо выделить предприятия оборонно-промышленного комплекса, российские производственные компании, консультационные и экспертные группы. Электронные площадки представлены Единой электронной торговой площадкой, РТС-тендером, Агентством Татарстана, ТЭК-Торгом.

Считаю важным отметить поддержку мероприятия ПАО «Промсвязьбанк», которое не только выступает в роли официального партнера Форума-выставки, но и готовит специальные мероприятия, на которых представит программы поддержки отечественных промышленных предприятий в процессе участия в государственных и муниципальных закупках.

Пользуясь случаем, приглашаю всех пополнить ряды участников Форума-выставки «ГОС­ЗАКАЗ»!

– Андрей Александрович, что бы Вы хотели пожелать партнерам и коллегам в канун Нового года?

– Конечно, год был очень сложным, но именно в трудной ситуации проявляются настоящие партнерские качества. Мы благодарны нашим экспонентам, которые, несмотря на ситуацию, работают над формированием своих экспозиций, готовятся продемонстрировать производимую продукцию, проекты. Это важно, ведь в такое тяжелое время именно бюджетные и корпоративные средства, распределяемые через системы закупок всех уровней, позволят бизнесу остаться на плаву.

Особо хочу отметить уважаемых регуляторов и контролеров, поддерживающих все эти годы наше мероприятие.

Я желаю всем в 2021 году таких же надежных партнеров и друзей. И до встречи на полях форума!