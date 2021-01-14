Обучающие мероприятия ЭТП ГПБ для поддержки бизнеса в январе 2021 года

Обучающий Центр ЭТП ГПБ продолжает обеспечивать проверенную, актуальную и самую интересную информацию из сферы торгов, промышленности, финансов на вебинарах от лучших экспертов рынка. В январе 2021 года мы подготовили обучающие вебинары в поддержку бизнеса про ошибки поставщиков, типовые нарушения в закупках и способы их исправления, нововведения в законодательстве и практические уроки по работе на нашей площадке. Присоединяйтесь к нам и не пропускайте важного!

19 января в 11:00 — приглашаем принять участие в вебинаре «Практика работы на ЭТП ГПБ для поставщиков 223-ФЗ: секция ГК Газпром».

Секция ГК Газпром предоставляет возможности для участия в торгах одного из крупнейших заказчиков РФ. На вебинаре мы расскажем, как эффективно использовать функционал сервиса — пройти регистрацию, участвовать в торгах, разбираться в специфике процедур. Пройдите виртуальный тур по всем особенностям функционала вместе с нашим спикером — и используйте возможности электронной площадки на все 100%, чтобы участвовать и побеждать в закупках!

Спикер — Волкова Мария, эксперт-практик ЭТП ГПБ, обучает работе на электронных торговых площадках с 2003 года. Внедрила системы корпоративного обучения в компаниях федерального уровня — Ростелеком, Россельхозбанк, Газпром-Медиа.

Пройдите регистрацию и получите представление о том, как работать на одной из самых выгодных секций закупок в РФ.

21 января в 11:00 — предлагаем вашему вниманию вебинар «Актуальные вопросы правоприменительной практики закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий».

Спикеры мероприятия:

Шигаев Валерий Юрьевич — директор Информационно-правового консалтингового центра «Тендер плюс», г. Санкт-Петербург, аккредитованный преподаватель, сертифицированный специалист практик, эксперт Национальной Ассоциации Институтов Закупок России, кандидат медицинских наук, доцент.

Волкова Мария — эксперт-практик ЭТП ГПБ, обучает работе на электронных торговых площадках с 2003 года. Внедрила системы корпоративного обучения в компаниях федерального уровня — Ростелеком, Россельхозбанк, Газпром-Медиа.

26-27 января — приглашаем принять участие в нашем лучшем учебном курсе! «Курс профессионального поставщика 223-ФЗ» — комплексный обучающий продукт, который в компактном и содержательном формате позволяет получить представление обо всех основных инструментах участия в закупках. За время вебинаров вы приобретете теоретические и практические навыки, изучите специфику торгов на секции закупок Газпрома, а также узнаете об изменениях в законодательстве, регулирующих закупки по 223-ФЗ и их влияние на поставщиков. Спикер курса — Волкова Мария, эксперт-практик площадки ЭТП ГПБ.

Дистанционные мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ – это лучший способ оставаться в курсе самых важных изменений в сфере закупок, разбираться в полезных финансовых инструментах для бизнеса и получать только проверенную информацию от лучших экспертов рынка!