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    В ФАС не согласны с методикой расчёта цен на лекарства

    Автор: TORG94
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    Новая методика расчета цен на лекарственные средства, разработанная Министерством здравоохранения РФ в исполнение январских поручений Президента РФ Владимира Путина, была на днях раскритикована Федеральной антимонопольной службой РФ.

    Позиция ФАС, озвученная начальником Управления контроля социальной сферы и торговли Тимофеем Нижегородцевым на последнем экспертном совете, состоит в следующем. Цены на дженерики не должны быть выше цен на оригинальные препараты, а перечень референтных стран должен быть гибким. В основе расчета цен на дженерики должен лежать индикативный метод, в противовес затратному. Принципиальным моментом названо пресечение возможности произвола с возвратом документов заявителей на регистрацию. Специальная комиссия для решения спорных вопросов, по мнению ФАС, не нужна, так как существует судебная система. Также ФАС против того, чтобы российские производители были обязаны поддерживать рентабельность референтных лекарственных препаратов не выше 30%.

    ФАС предлагает провести перерегистрацию цен в два этапа: сначала на оригинальные препараты, а потому с учетом новых понижающих коэффициентов – на дженерики.

    "В нашей стране система контроля за ценообразованием на лекарственные препараты (ЛП) пытается решить сразу несколько задач. С одной стороны, есть задача не допустить резкого роста цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), с другой регуляторы стремятся создать условия, которые бы стимулировали снижение уровня цен. И при этом же сам по себе перечень ЖНВЛП является ориентиром для системы госзакупок и комплекса мероприятий, направленных на процессы импортозамещения и локализации производства ЛП в нашей стране. Эти задачи очень сложно совместить "в одном флаконе", так что периодически возникают ситуации, когда выдвигаются предложения по совершенствованию методики регулирования цен, вступающие в конфликт с другими задачами".

    Действительно, несмотря на то, что январские поручения Президента РФ были даны с целью не допустить завышения цен на лекарства, есть и другая сторона медали. Директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев считает, что некоторые закупки можно назвать антирыночными, так как перерегистрации цен не было уже несколько лет, а вакцины вне зависимости от инфляции нельзя продавать по более высокой цене, так как они входят в перечень ЖНВЛП. Выходит, что некоторым производителям не то что не приходится завышать цены, они просто работают себе в убыток.

    "Если оценивать текущие предложения ФАС, то бесспорным плюсом этих мер является готовность не ограничивать предельный уровень рентабельности для тех российских производителей, которые производят оригинальные ЛП. Таких производителей сравнительно немного, работать им на рынке с точки зрения продвижения своей продукции и без этого очень непросто. Ограничение рентабельности для таких компаний будет существенно тормозить их дальнейшее развитие. В остальном предлагаемые механизмы имеют, как достоинства, так и недостатки. Основные вопросы в предлагаемой ФАС системе координат пока возникают к порядку определения референтных стран, порядка и периодичности проверок соответствия цен в этих странах с уровнем цен в нашей стране. Например, из заявления представителя ФАС следует, что перечень референтных стран может пересматриваться за счет исключения одних и включения других стран, соответственно цена сравнения на тот или иной препарат будет меняться. И теоретически компания, которая работает в России, в случае, если она не успеет изменить цену уже в нашей стране, может получить взыскание ФАС. Требует конкретизации механизм определения уровня предельных цен в референтных странах, очевидно здесь могут быть разночтения и т.д. Все перечисленные и многие другие вопросы данной методики требуют конкретизации, чтобы на этапе внедрения нового порядка участники имели прозрачный и понятный алгоритм", - говорит Николай Беспалов, директор по развитию RNC Pharma .


    Виктор Дмитриев добавил, АРФП также имеет ряд замечаний к предлагаемой Минздравом методике расчета цен: "С чем-то мы согласны, чего-то категорически принять не можем. Мы подготовили свои замечания и отправили регулятору. Сейчас идет рабочая дискуссия, детали которой раскрывать пока рано".

    "Есть вопросы к предложению о необходимости снижения цен на дженерики, после того, как изменится цена на оригинальный препарат в России. Здесь есть риск формирования демпинговых схем, когда производитель-оригинатор сознательно будет выдавливать с рынка препараты-аналоги, регистрируя рекордно низкую цену на свой продукт. В краткосрочной перспективе такая модель действительно приведёт к сокращению цен, но в долгосрочной может иметь опасные последствия в виде монополизации рынка", - заключает Николай Беспалов.

    По поводу конечных потребительских цен дал комментарий заместитель генерального директора сети "Губернские аптеки" Ольга Чернова. "Аптеки обычно не следят за дискуссиями, потому что для них цены на лекарства – это данность, которую приходится принимать. Если перерегистрация цен будет чего-то стоить производителям, они это будут закладывать в сами цены. При повышении цен повысятся и закупочные коэффициенты – как оптовые, так и розничные. Нам остается только ждать", - говорит эксперт.

    Часть результатов текущей дискуссии будет озвучена 7 июля в Москве на Всероссийском конгрессе "Нормативно-правовое регулирование фармацевтической деятельности в России и ЕАЭС", в которой примут участие представители Минздрава, ФАС и ряда других министерств и ведомств. Проблемы ценообразования, действенность контроля и надзора за применением цен на лекарственные препараты, включенные в ЖНВЛП, станут одной из ключевых тем мероприятия.

     
    ФАС, лекарства, НМЦК
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