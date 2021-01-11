Торги имуществом на ЭТП ГПБ за вторую половину января 2021

На ЭТП ГПБ состоится продажа имущества ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк», ООО «Газпром трансгаз Югорск», АО «Томскгазпром», ООО «Газпром переработка» и других организаций. Торги имуществом проходят через публичное предложение, для участия в процедурах требуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Объекты газотурбинной электростанции ГТЭС-4

На торги выставлены объекты газотурбинной электростанции ГТЭС-4, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25.

Начальная цена: 21 700 000 ,00 рублей, кроме того НДС.

Дата проведения публичного предложения: 20 января 2021 года в 12:00.

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Комплекс зданий и сооружений для организации погрузочно-разгрузочных работ

Продажа принадлежащего ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» комплекса зданий и сооружений для организации погрузочно-разгрузочных работ.

Адрес: ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Андра (совместная продажа).

Начальная цена: 10 418 740 рублей, кроме того НДС.

Дата и время проведения: 21.01.2021 в 12:00.

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Мультифазная насосная станция производства Rosscor Holding B.V. (Голландия) с объектами технологического оборудования

Открытый аукцион по продаже имущества: мультифазной насосной станции производства Rosscor Holding B.V. (Голландия) с объектами технологического оборудования.

Расположен по адресу: Томская область, Парабельский район, Болтное нефтяное месторождение.

Собственник: АО «Томскгазпром».

Начальная цена лота: 79 190 400,00 рублей с НДС.

Дата и время проведения: 20.01.2021 в 11:00.

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Продажа плавучего объекта «Дебаркадер-596» в Астраханской области

Продажа через электронные торги плавучего объекта «Дебаркадер-596».

Расположен по адресу: Астраханская обл., Володарский район, Мултановский сельсовет, тоня Контрольная.

Собственник: ООО «Газпром переработка».

Начальная цена: 1 730 000,00, кроме того НДС.

Дата и время проведения: 20.01.2021 в 11:00.

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Объекты жилого комплекса КС Краснодарская

На электронной торговой площадке продаются объекты жилого комплекса КС Краснодарская.

Расположены по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Крепостная. Имущество продается единым лотом.

Собственник: ПАО «Газпром».

Начальная цена: 118 764 841,00 рублей, без НДС.

Дата и время проведения: 22.01.2021 в 11:00.

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Двухкомнатная квартира в Ростове-на-Дону

На торги выставлена двухкомнатная квартира.

В собственности находится у АО «Газпромбанк».

Местонахождение: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 126/2, кв. 78.

Начальная стартовая цена: 2 541 528 рублей с НДС.

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 20.01.2021 года в 12:00 (время московское).

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Торги имуществом ПАО «Газпром» и других организаций проходят на ЭТП ГПБ на регулярной основе, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.

Объекты гостиничного комплекса «Пик Отель»

На торгах реализуются объекты гостиничного комплекса «Пик Отель», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Красная Поляна пгт, Защитников Кавказа, 77.

Продавцы: ПАО «Газпром» (объекты движимого и недвижимого имущества), ООО «Лазурная» (объекты движимого имущества).

Начальная цена: 358 000 000,00 рублей, кроме того НДС

Дата и время проведения торгов: 25.01.2021 в 11:00.

Принять участие в торгах

Торги имуществом ПАО «Газпром» и других организаций проходят на ЭТП ГПБ на регулярной основе, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.