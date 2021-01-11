Вступил в силу закон о штрафах для госкомпаний и об особенностях их закупок у субъектов МСП

Вступил в силу закон о штрафах для госкомпаний за нарушение сроков оплаты по контрактам с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП).

Этим законом внесены поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), которые устанавливают административную ответственность за нарушение госкомпаниями срока оплаты по контрактам с МСП. При этом для должностных лиц устанавливается наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Как сообщалось, в прошлом году правительство увеличило долю закупок госкомпаний у субъектов МСП с 18% до 20% от совокупного годового стоимостного объема договоров госкомпаний. При этом срок оплаты заказчика по договору был сокращен с 30 до 15 рабочих дней.

Тогда же ФАС и Минфину РФ было поручено подготовить предложения об установлении административной ответственности заказчиков за нарушение сроков оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с положениями закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).