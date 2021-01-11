Начал действовать механизм квотирования госзакупок товаров российского производства

Вступили в силу правительственные постановления об утверждении квот на закупку госзаказчиками 107 видов товаров (по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности) и на закупку госкомпаниями 251 вида товаров российского производства (или произведенного в странах ЕАЭС).

Этими документами утверждены перечни товаров, подпадающих под квотирование, и размер квот на 2021-2023 годы.

В перечни вошли различные виды медтехники и медицинского оборудования, промышленной продукции, продукции легкой промышленности, радиоэлектроники, и т.д.

Для большинства позиций перечня товаров для госзаказчиков размер квот установлен на уровне 40-60% от годового объема закупок.

Впрочем, для ряда позиций размер квот установлен значительно меньший. Так, например, для кассовых терминалов и банкоматов установлены квоты в размере 18% (2021 год) и 20% (2022-2023 годы), для "устройств ввода или вывода, содержащих или не содержащих в одном корпусе запоминающие устройства", а также для мониторов и проекторов — 2% и 3% соответственно, для аппаратов сотовой связи - 1%, для коммутационного и транспортного телекоммуникационного оборудования — 44% и 49%, для ноутбуков и различных портативных компьютеров — 50%, 60% и 70%.

Для большинства позиций перечня товаров для госкомпаний размер квот установлен на уровне 50-90% от годового объема закупок.

При учете госзакупок товаров "российского" производства будут учитываться только те товары, которые включены в российский и евразийский реестры промышленной продукции, реестр российской радиоэлектронной продукции, а также в Каталог товаров, работ, услуг Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

Достижение госзаказчиками минимальной доли закупок будет контролировать Минпромторг.

Стоит отметить, что по итогам 2019 года объем госзакупок (заключенные контракты - ИФ) составил 8,2 трлн рублей, а объем закупок госкомпаний — 21,2 трлн рублей.

Как сообщалось, летом текущего года были приняты поправки к законам "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), предусматривающие введение механизма квотирования закупок госзаказчиками и госкомпаниями российской продукции.

Закон предусматривают внесение, соответственно, в 44-ФЗ и 223-ФЗ поправок, которые наделяют правительство РФ правом утверждать перечень товаров, на которые будет распространяться норма о квотировании. Также правительство будет устанавливать размер квоты.

Кроме того, эти поправки определяют порядок формирования и публикации отчетности о выполнении заказчиками квот по закупкам российской продукции.

Также в документе оговаривается, что норма о квотировании не распространяется на закупку силовых ведомств, связанных с контрразведывательной деятельностью, борьбой с терроризмом, осуществлением государственной охраны.

"Квоты будут "включаться" именно там, где мы видим наличие возможностей у промышленности, но в противовес этому - доминирование импорта по непонятным причинам", - говорил вице-премьер РФ Юрий Борисов в Госдуме при рассмотрении поправок.