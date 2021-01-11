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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Введен запрет на госзакупки импортных медицинских масок до конца 2021 г.

    Введен запрет на госзакупки импортных медицинских масок до конца 2021 г.

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    Правительство РФ ввело запрет на госзакупки импортных медицинских масок до 31 декабря 2021 г. из всех стран, кроме государств ЕАЭС. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

    Кабмин вносит изменения в постановление от 30 апреля 2020 г., в котором был запрещен допуск импортных промышленных товаров к закупкам для государственных и муниципальных нужд, а также к закупкам для нужд обороны и безопасности государства.

    Ранее, Минпромторг предложил принять решение о запрете госзакупок масок за рубежом, чтобы поддержать российских производителей соответствующей продукции.

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