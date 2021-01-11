Введен запрет на госзакупки импортных медицинских масок до конца 2021 г.

Правительство РФ ввело запрет на госзакупки импортных медицинских масок до 31 декабря 2021 г. из всех стран, кроме государств ЕАЭС. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Кабмин вносит изменения в постановление от 30 апреля 2020 г., в котором был запрещен допуск импортных промышленных товаров к закупкам для государственных и муниципальных нужд, а также к закупкам для нужд обороны и безопасности государства.
Ранее, Минпромторг предложил принять решение о запрете госзакупок масок за рубежом, чтобы поддержать российских производителей соответствующей продукции.