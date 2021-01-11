Как изменились требования к содержанию отчетов о показателях эффективности госкомпаний

Российские госкомпании должны теперь публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ, KPI), отражающих результативность их работы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.

Документ фиксирует требования к форме и содержанию соответствующих отчетов, которые должны включать перечень ключевых показателей эффективности и порядок их расчета, плановые и фактические показатели, причины отклонения от заданных значений. Публиковать такие отчеты госкомпании начнут за 2021 г.

Внедрение системы КПЭ позволит более точно оценивать деятельность госкомпаний, а также регулировать вознаграждение топ-менеджеров в зависимости от достижения заданных параметров.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил методику расчета ключевых показателей эффективности, от достижения которых будет зависеть уровень вознаграждения топ-менеджеров госкорпораций. Ключевые показатели эффективности разделены на две группы: финансовые, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые, связанные с национальными целями развития.

К первой группе относятся коэффициенты рентабельности инвестированного или собственного капитала, динамика выручки, доход акционеров, ко второй — количество созданных рабочих мест, объем привлеченных инвестиций, вклад в несырьевой неэнергетический экспорт и бюджетная эффективность. Во вторую группу разрешается включать также специализированные KPI, например, бесперебойность и безопасность предоставления услуг.