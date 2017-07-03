Минкомсвязь предлагает поддержать отечественного производителя программного обеспечения

Начато общественное обсуждение проекта изменений Постановления Правительства РФ №1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей обеспечения закупок для государственных и муниципальных нужд" от 16 ноября 2015 г. Проект подготовлен Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

В Ассоциации участников закупок напомнили, что согласно требованиям закона N188-ФЗ и постановления №1236, при госзакупках ПО следует соблюдать приоритет товаров, работ и услуг российского происхождения по отношению к иностранным. Причем, если закупка российского софта невозможна, заказчик обязан публиковать обоснование. Покупать иностранный софт можно только если в реестре российского ПО отсутствует аналогичный отечественный программный продукт. Есть и еще случай - если наше ПО, включенное в реестр, не соответствует нужным функциональным и техническим характеристикам.



Суть изменений, которые Минкомсвязь предлагает внести в текст постановления №1236, сводится к следующему:

1. Специально оговаривается невозможность замаскировать закупку импортного ПО под предоставление услуг, в том числе облачных услуг – в случае, например, если программный продукт поставляется по модели SaaS, либо программные продукты устанавливаются на арендуемых заказчиками программно-аппаратных комплексах.

2. Специально оговаривается невозможность замаскировать закупку импортного ПО под оказание услуг по его сопровождению, когда в состав таких услуг входит обновление программных продуктов до следующей версии.

3. Вводится прямой запрет на госзакупки предустановленного импортного ПО вместе с вычислительной техникой в обход процедуры, предусмотренной постановлением №1236.

4. Во избежание юридических сложностей для целей госзакупок понятие "отечественное ПО", недвусмысленно определяется по единственному признаку: вхождение программного продукта в Реестр отечественного ПО.

Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion Analytics, отметил , что первый и второй пункты будет сложно реализовать технически. Третий пункт, по его словам, можно реализовать: "Одно дело, когда закупается только оборудование, а другое - когда закупается программно-аппаратный комплекс, в котором уже прошитое оборудование. Если такой запрет будет введен, то будет легче отследить закупки".

Что касается четвертого пункта, то реестр уже создан, в него входит большое количество оборудования, но вокруг реестра постоянно возникают споры: почему одни продукты включают, а другие нет.

"Сложно доказать привязанность продукции к российской юрисдикции. Те продукты, которые для нас привычны, бывают оформлены в каких-то офшорах. В новых поправках нет формальных критериев, они очень сильно размыты", - считает эксперт.

Предполагается, что Минкомсвязь будет формировать рекомендуемый для применения органами власти перечень программного обеспечения, которое будет также отвечать дополнительным требованиям к ПО, утвержденным Постановлением Правительства РФ №325 от 23 марта 2017 г. Возникает логичный вопрос: а насколько вообще отечественный софт конкурентоспособен по сравнению с иностранным? Владимир Ульянов говорит, что все зависит от отраслей и рыночных сегментов. "Есть такие вещи, в которых мы уступаем иностранному производителю. Например, у нас нет операционной системы, есть только подделки", - говорит он.

Только в последние два года госкомпании стали обращать внимание на отечественный софт. Раньше они не задумывались о производителе своего ПО. Если в госструктуре было установлено иностранное ПО, то оно и продлевалось, вопросов по его замене не возникало. Это была понятная и удобная схема, над которой не приходилось задумываться. Когда же речь зашла об импортозамещении, многие госструктуры стали переходить на российское ПО, которое оказалось эффективным. "Кстати, это произошло еще до принятия закона о том, что иностранный софт можно закупать только при отсутствии российского аналога", - уточнил Владимир Ульянов.

В то же время, есть определенные классы программного обеспечения, которые очень хорошо развиты в России. И многие отечественные продукты высоко ценятся в мире, добавляет Владимир Ульянов. Прежде всего, речь идет о достижениях в области информационной безопасности. Так, "Лаборатория Касперского" сегодня является крупнейшим игроком на мировом рынке. Антивирус Dr.Web стал качественным и востребованным продуктом в госсекторе России.