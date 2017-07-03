Тензор продлил аккредитацию

Удостоверяющий центр «Тензор», партнёр ЭТП ГПБ, получил новую аккредитацию в Минкомсвязи РФ на соответствие требованиям 63-ФЗ «Об электронной подписи» сроком до 30 мая 2022 года.

Тензор вновь подтвердил статус на выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (ЭП). Электронная подпись признаётся любыми органами власти и является равнозначной своему бумажному аналогу с "ручной" подписью.

Напоминаем, для работы на ЭТП ГПБ необходимо получить квалифицированный сертификат ЭП, изготовленный Доверенным Удостоверяющим центром и содержащий отметку о возможности применения данного сертификата на ЭТП ГПБ - OID 1.2.643.6.17.1



