График работы ЭТП ГПБ и ЕИС в новогодние праздники 2021

График работы в предпраздничные дни
31 декабря 2020 года – укороченный рабочий день, платные услуги для участников закупок будут оказываться до 15:00.
График работы в праздничные дни с 1 по 10 января 2021 года включительно
Круглосуточная поддержка поставщиков будет осуществляться по номеру 8-800-100-66-22 все праздничные дни.
Поддержка по номеру 8 (495) 150-06-61 будет работать со следующими ограничениями:
31 декабря 2020 года – до 18:00
с 3 января 2021 года с 08:00
с 4 января 2021 года - круглосуточно
Также в праздничные дни с 1 по 10 января 2021 года включительно пополнение баланса лицевого счета на ЭТП ГПБ, а также возможность использования дополнительных платных услуг, кроме услуги ускоренной аккредитации на ЭТП ГПБ, будут не доступны.
График работы ЕИС в сфере закупок в период новогодних праздников
В период с 20:00 31 декабря 2020 года по 23:00 3 января 2021 года по московскому времени на Официальном сайте ЕИС в сфере закупок будут проводиться регламентные работы.
Во время проведения работ будут недоступны функции «Главная страница сайта», «Поиск», «Личный кабинет 44-ФЗ», «Личный кабинет 223-ФЗ», «Личный кабинет участника закупок». Также функционал будет недоступен через мобильное приложение.
Дополнительно сообщаем, что время проведения регламентных работ может быть продлено. В этом случае информация об увеличении времени проведения регламентных работ будет размещена дополнительно.
Обращаем внимание, что в случае, если предусмотренный Законом № 44-ФЗ срок размещения документов в ЕИС в сфере закупок и на электронных площадках оканчивается в нерабочий день, в соответствии со ст. 193 Гражданского кодекса Российской Федерации днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день, то есть 11 января 2021 года.
Служба технической поддержки ЕИС будет работать в штатном режиме.
Источник: https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=30798