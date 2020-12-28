На региональных операторов по обращению с ТКО начал распространяться 223-ФЗ

Нормы 223-ФЗ теперь распространяются на региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Соответствующий закон подписал президент РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

В пояснительной записке отмечается, что работа операторов по обращению с ТКО имеет широкий вид. Новый документ позволит распространить положения 223-ФЗ и на их закупки.

Закон является составным элементом реформы сферы вывоза и утилизации ТКО, его принятие усилит контроль за оказанием услуг по обращению с ТКО, региональными операторами и правовое регулирование в этой области, говорилось в заключении комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.