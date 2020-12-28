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    Изменен обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, применяемый для нормирования в сфере закупок

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    Правительство РФ актуализировало приложение № 2 к правилам определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг, утвержденное постановлением № 927. Соответствующая информация содержится в правительственном постановлении № 2062.

    В частности, установлены предельные цены на ноутбуки (не более 100 тыс. руб.) и планшетные компьютеры (не более 60 тыс. руб.), по которым указанная техника может приобретаться заказчиками по результатам закупок. Определены соответствующие требования к услугам по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным сетям.

    Указанные изменения вступают в силу 23 декабря текущего года.

    Напомним, что на основании обязательного перечня федеральные государственные органы и органы управления государственными внебюджетными фондами РФ, определенные в соответствии с БК РФ наиболее значимые учреждения науки, образования, культуры и здравоохранения, Госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос» для нормирования в сфере закупок составляют ведомственные перечни, включающие отдельные виды товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики.

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