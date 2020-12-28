Изменятся требования к банкам, выдающим банковские гарантии

Правительство РФ понизило общие требования к минимальному кредитному рейтингу банков-гарантов, определенные постановлением № 440. Соответствующая информация содержится в правительственном постановлении № 2134. Изменения вступают в силу 29 декабря.

Согласно изменениям, внесенным в абз. 3 п. 1 постановления, банки должны теперь обладать рейтингом не ниже уровня «B-(RU)» по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АО) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня «ruВ-» по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Кроме этого, отменены «временные» требования к банкам-гарантам на 2020 г. и 2021 г.