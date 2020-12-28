Утвержден перечень документов, требуемых от субъектов МСП при участии в конкурентной закупке в электронной форме

Президент РФ подписал закон, в котором уточняется процедура проведения конкурентных закупок в электронной форме в порядке, установленном законом о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

В частности, внесены изменения в ст. 3.4 223-ФЗ, определяющие исчерпывающий список документов и информации, которые заказчик может установить для участников закупки. В их числе сведения о личных данных ИП, данных о юрлице, а также копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов МСП требованиям, установленным законом, к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если такое требование установлено законом и для участника конкурентной закупки заключение договора по результатам закупки является крупной сделкой.

Также подлежат представлению информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП, если соответствующее требование предусмотрено извещением о проведении такой закупки, об отсутствии недоимки по налогам и сборам, сведений о ликвидации юрлица, непогашенной судимости у руководящих лиц и бухгалтера по преступлениям в сфере экономики, фактов привлечения по ст. 19.28 КоАП РФ и другие документы. Всего в перечне 13 пунктов.

Кроме того, поправки предусматривают мониторинг Минфином закупок, который заключается в постоянном сборе, обобщении, систематизации и оценке информации об осуществлении закупок.

Федеральный закон № 452-ФЗ вступит в силу с 1 апреля 2021 г., за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок введения в действие.