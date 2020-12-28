Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Дополнен перечень отношений, которые не регулируются 223-ФЗ

    Дополнен перечень отношений, которые не регулируются 223-ФЗ

    Поделиться

    Дополнен перечень отношений, которые не регулируются 223-ФЗ.  Соответствующая информация содержится в 435-ФЗ «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

    С 22 декабря ч. 4 ст. 1 223-ФЗ дополнена новым п. 18, согласно которому 223-ФЗ не регулирует отношения, связанные с выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительным проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов капитального строительства, которые обеспечиваются публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства» в соответствии с программой деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый период за счет средств федерального бюджета.

    Напомним, что публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» создается  для осуществления функций государственного заказчика и застройщика при обеспечении строительства объектов капитального строительства для госнужд.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить