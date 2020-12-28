Дополнен перечень отношений, которые не регулируются 223-ФЗ

Дополнен перечень отношений, которые не регулируются 223-ФЗ. Соответствующая информация содержится в 435-ФЗ «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

С 22 декабря ч. 4 ст. 1 223-ФЗ дополнена новым п. 18, согласно которому 223-ФЗ не регулирует отношения, связанные с выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительным проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов капитального строительства, которые обеспечиваются публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства» в соответствии с программой деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый период за счет средств федерального бюджета.

Напомним, что публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» создается для осуществления функций государственного заказчика и застройщика при обеспечении строительства объектов капитального строительства для госнужд.