ФАС уточнил механизмы развития 223-ФЗ

Заместитель главы ФАС РФ Михаил Евраев, сообщил о необходимости развития 223-ФЗ, предусмотрев механизмы, положительно работающие в 44-ФЗ. В 223-ФЗ предлагается выделить нормы, которые предусмотрены «оптимизационным» законопроектом по 44-ФЗ, при этом 223-ФЗ не должен стать копией 44-ФЗ, поскольку законы регулируют различные правоотношения.

«Мы уверены, что в 223-ФЗ важно ввести рейтинг деловой репутации предпринимателей, универсальную и специальную предквалификации на торгах, единую форму банковской гарантии, предусмотреть осуществление закупок по 223-ФЗ на ограниченном количестве электронных площадках, развивать закупки через электронный магазин, перевести взаимодействие между заказчиками и участниками закупок в ЕИС (направление жалоб, уведомлений об их рассмотрении, претензионную переписку), определить максимальный процент закупок у единственного поставщика», – сообщил он.

Ограничение количества электронных площадок позволит контролировать процедуру закупок по 223-ФЗ и создать предпосылки для добросовестной конкуренции при проведении торгов в электронной форме.

Как уточнил Михаил Евраев, специальная предквалификация должна появиться в 223-ФЗ и расширяться в 44-ФЗ. Сейчас она внедрена в стройке, при поставках питания, организации детского отдыха, но надо двигаться дальше, чтобы во все сферы на крупные контракты приходили профессионалы. «Так мы защитим заказчиков и повысим качество исполнения контрактов. Конечно, необходимо продумать администрирование этой нормы, но наличие сложностей в этом вопросе не значит, что мы не должны создавать разумные экономические правила», – сказал он.