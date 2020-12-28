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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Уточнен перечень одноразовых медизделий из ПВХ, при закупке которых применяются ограничения допуска (Закон № 44-ФЗ)

    Уточнен перечень одноразовых медизделий из ПВХ, при закупке которых применяются ограничения допуска (Закон № 44-ФЗ)

    Автор: roszakupki.ru
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    Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2020 г. № 2238 внесены уточнения в перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102 (далее – Перечень № 2, Постановление № 102).

    Указанными изменениями Перечень № 2:

    1) дополнен четырьмя более детализированными кодами ОКПД2;

    2) к отдельным позициям, в которых установлен код ОКПД2 – 32.50.50.000, добавлена вторая сноска о том, что данный код применяется в отношении медизделий, регистрационные удостоверения на которые содержат указания на такой код.

    Изменения вступят в силу с 1 января 2021 г.

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