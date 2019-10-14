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    Правительство предлагает усовершенствовать закон о гособоронзаказе

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    Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму поправки в закон «О гособоронзаказе», призванные обеспечить эффективное расходование средств и исполнение госконтрактов. Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и изменений в федеральном законодательстве, пишет «Парламентская газета».

    На данный момент исполнители контрактов по гособоронзаказу заключают с банками договоры о поддержании на отдельных счетах остатков денежных средств, в том числе и «неснижаемых» остатков с процентами, которые могут быть зачислены на любой счет.

    Согласно пояснительной записке, Счетная палата рекомендует установить требование о зачислении процента и неснижаемого остатка только на отдельный счет. Это позволит избежать «нецелевого использования этих средств».

    Предлагается, также, обязать банки передавать информацию о расчетах по гособоронзаказу в ЕИС, чтобы госзаказчик имел доступ к актуальной информации об использовании денежных средств в рамках договора ГОЗ.

    Поправки позволят обеспечить целевое расходование средств, предназначенных на выполнение гособоронзаказа, и прозрачность выполнения договора со стороны исполнителя.

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