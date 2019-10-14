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    Типовые условия контрактов на проектирование и строительство капитальных объектов будут утверждены в ближайшее время

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    Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ подготовило проекты ведомственных приказов, которыми планируется утвердить типовые условия контрактов по строительству капитальных объектов и контрактов на их проектирование и информационные карты к ним. Соответствующая информация размещена на портале проектов нормативных правовых актов.

    Приказы № 397/пр1 и № 398/пр2, которыми были утверждены соответствующие типовые контракты, предлагается отменить. При этом вступление в силу Приказов № 397/пр и № 398/пр запланировано на 1 января 2020 г.

    Типовые контракты и условия разрабатываются и утверждаются федеральными органами исполнительной власти, Госкорпорациями «Росатом» и «Роскосмос». Они размещаются в ЕИС и составляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов.

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