Заключение контракта по итогам признания закупок несостоявшимися предлагают согласовывать

Заказчиков могут обязать согласовывать с контрольным органом заключение контракта по итогам признания закупок несостоявшимися. Соответствующий правительственный законопроект внесен в Госдуму.

Документ направлен на повышение эффективности госзакупок, установление единой правоприменительной практики в сфере заключения контрактов с единственными поставщиками по итогам признания закупок несостоявшимися, предотвращение коррупционных правонарушений в этой сфере.

Предлагается ввести обязательную процедуру согласования с контрольным органом в сфере закупок заключения заказчиком контракта по результатам признания несостоявшимися конкурса, аукциона или запроса предложений в связи с наличием только одной поданной и соответствующей установленным заказчиком требованиям заявки либо в связи с признанием только одной заявки соответствующей таким требованиям. Указанное правило предусмотрено для случаев, когда начальная цена контракта превышает предельный размер начальной цены контракта, установленный Правительством РФ.

Планируется наделить кабмин полномочием на определение размера начальной цены контракта, при которой по результатам несостоявшихся закупок заказчик будет обязан согласовать заключение контракта с единственным поставщиком с контрольным органом в сфере закупок.