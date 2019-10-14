Минпромторг предложил оптимизировать ограничения на закупку госзаказчиками иностранной продукции

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает оптимизировать порядок ограничений при закупке госзаказчиками иностранной продукции, следует из проектов правительственных постановлений, опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов.

Один из этих документов предусматривает использование правила «третий лишний» при госзакупках отдельных видов продукции, но не для нужд обороны и безопасности государства. Другой — введение запрета на закупку отдельных видов иностранной продукции для защиты обороны и безопасности, а также реализации нацпроектов. В обоих случаях предусматривается введение запрета на смешение лотов при закупках продукции, в отношении которой не предусмотрено ограничительных мер. Также документы предполагают распространение ограничений на закупку работ или услуг, в рамках которых предусмотрено приобретение товара, включенного в перечень отдельных видов продукции.

Ограничение в виде «третий лишний» должно будет распространяться на машиностроительною продукцию, товары мебельной и деревообрабатывающей промышленности, легкой промышленности, на спортивное огнестрельное оружие и боеприпасы, на оборудование для пищевой промышленности, на музыкальные инструменты, строительные материалы и т.д. Всего в проект включено 534 наименования продукции по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности.

Запрет на закупку иностранной продукции для нужд обороны и безопасности государства предлагается распространить на 267 наименований продукции. При этом соответствующий проект правительственного постановления предусматривает ряд исключений.

Данный запрет не применяется, в частности, при наличии разрешения Минпромторга на такую закупку, при закупке запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, а также при закупках ФСБ, ФСО, СВР, МВД РФ, Росгвардии, управделами президента и главного управления специальных программ президента РФ. Также под запрет не подпадают закупки в рамках программ приграничного сотрудничества.

В случае принятия этих документов они вступят в силу с 1 января 2020 г.