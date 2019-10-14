Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Правительство определило новый порядок планирования госзакупок

    Правительство определило новый порядок планирования госзакупок

    Поделиться

    Правительство РФ определило новый порядок планирования в сфере госзакупок. Соответствующее положение утверждено правительственным постановлением. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

    Постановлением устанавливается не только новый порядок планирования, но и отменяются с 1 января 2020 г. все прочие подзаконные акты, которые регламентируют порядок планирования в сфере госзакупок — составление и публикацию планов и планов-графиков закупок, внесение в них изменений и т.п.

    Ранее был принят оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ, которые, в числе прочего, упрощали процедуру планирования госзакупок.

    Теперь госзаказчики должны планировать свои закупки на основании только одного документа — плана-графика (прежде им приходилось готовить и регулярно актуализировать два документа — план закупок и план-график).

    Новый порядок планирования госзаказчики могут использовать с октября текущего года для планирования закупок на 2020 г. и на плановый период.

    В самом положении регламентированы процессы подготовки и утверждения проектов планов-графиков, их публикации в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок, внесения изменений в планы-графики и т.п.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить