Правительство определило новый порядок планирования госзакупок

Правительство РФ определило новый порядок планирования в сфере госзакупок. Соответствующее положение утверждено правительственным постановлением. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

Постановлением устанавливается не только новый порядок планирования, но и отменяются с 1 января 2020 г. все прочие подзаконные акты, которые регламентируют порядок планирования в сфере госзакупок — составление и публикацию планов и планов-графиков закупок, внесение в них изменений и т.п.

Ранее был принят оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ, которые, в числе прочего, упрощали процедуру планирования госзакупок.

Теперь госзаказчики должны планировать свои закупки на основании только одного документа — плана-графика (прежде им приходилось готовить и регулярно актуализировать два документа — план закупок и план-график).

Новый порядок планирования госзаказчики могут использовать с октября текущего года для планирования закупок на 2020 г. и на плановый период.

В самом положении регламентированы процессы подготовки и утверждения проектов планов-графиков, их публикации в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок, внесения изменений в планы-графики и т.п.