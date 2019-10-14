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    Госдума одобрила законопроект о замене импортных лекарств на российские в госзакупках

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    Государственная Дума РФ в первом чтении одобрила законопроект о взаимозаменяемых лекарствах. Инициатива позволит заменять импортные препараты на более дешевые российские аналоги при госзакупках. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

    Как говорится в сообщении, законопроект вводит понятие взаимозаменяемых лекарств и условия их закупки.

    Документ предусматривает создание и регулярный пересмотр реестра взаимозаменяемых лекарств. Доступ к нему будет открытым. Целью инициативы является переход к использованию аналоговых препаратов российского производства.

    По словам члена профильного комитета по охране здоровья Александра Петрова, уточнение понятийного аппарата позволит заменить иностранные дорогостоящие препараты лекарствами российского производства, которые стоят в несколько раз дешевле, при этом не уступают в эффективности.

    Принятие закона должно сэкономить бюджетные средства. В дальнейшем законопроект будет дорабатываться при помощи экспертов и общественности.

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