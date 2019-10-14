Госдума одобрила законопроект о замене импортных лекарств на российские в госзакупках

Государственная Дума РФ в первом чтении одобрила законопроект о взаимозаменяемых лекарствах. Инициатива позволит заменять импортные препараты на более дешевые российские аналоги при госзакупках. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как говорится в сообщении, законопроект вводит понятие взаимозаменяемых лекарств и условия их закупки.

Документ предусматривает создание и регулярный пересмотр реестра взаимозаменяемых лекарств. Доступ к нему будет открытым. Целью инициативы является переход к использованию аналоговых препаратов российского производства.

По словам члена профильного комитета по охране здоровья Александра Петрова, уточнение понятийного аппарата позволит заменить иностранные дорогостоящие препараты лекарствами российского производства, которые стоят в несколько раз дешевле, при этом не уступают в эффективности.

Принятие закона должно сэкономить бюджетные средства. В дальнейшем законопроект будет дорабатываться при помощи экспертов и общественности.