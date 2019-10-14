Минпромторг предложил запретить закупку иностранных товаров для нацпроектов

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает запретить закупку иностранных товаров для нацпроектов. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале нормативных правовых актов.

Как указано в пояснительной записке, в рамках национальных проектов преобладает использование строительно-дорожной техники, стройматериалов и продукции тяжелого машиностроения. Согласно проведенной оценке, спрос на подобную продукцию в рамках национальных проектов составит порядка 1,5-2 трлн руб.

Учитывая специфику продукции, предлагается распространить установленный проектом постановления запрет, в том числе на закупки по реализации мероприятий, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав соответствующих национальных проектов по указу президента РФ №204.

Запрет предлагается распространить на период реализации национальных проектов.