Правительство внесло законопроект об изменениях в заключении контрактов в сфере госзакупок

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменениях в порядке заключения контрактов в сфере госзакупок. Его цель – повысить прозрачность и эффективность госзакупок, в частности у единственного поставщика, сообщается на сайте правительства.

Теперь у недобросовестных заказчиков будет меньше возможностей отсечь конкурентов на торгах и оставить «своих» поставщиков.

Законопроект предусматривает заключение заказчиком контракта по результатам признания закупок несостоявшимися исключительно по согласованию с контрольным органом в сфере закупок.

Конкурс, аукцион или запрос могут быть признаны несостоявшимися из-за наличия только одной поданной заявки, если начальная цена контракта превышает предельный размер начальной цены контракта. Определять предельный размер начальной цены будет правительство.

Такие меры позволят избежать увеличения нагрузки на контрольные органы в сфере закупок, а также избавиться от излишних административных барьеров и роста временных затрат заказчика при закупке.