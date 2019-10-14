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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Сроки принятия бюджетных обязательств по контрактам федеральных получателей бюджетных средств продлены

    Сроки принятия бюджетных обязательств по контрактам федеральных получателей бюджетных средств продлены

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    Продлены сроки принятия бюджетных обязательств по некоторым контрактам федеральных получателей бюджетных средств. В соответствии с новым пунктом 10.1 постановления Правительства РФ № 1496, не позднее 15 ноября текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты, получатели средств федерального бюджета принимают обязательства, возникшие из контрактов, заключаемых для достижения результатов нацпроектов. Соответствующая информация содержится в постановлении Правительства РФ № 1270.

    Указанное правило не распространяется на бюджетные обязательства, возникшие из контрактов: 

    • в случае принятия до 15 ноября текущего финансового года решений Президента РФ или Правительства РФ, устанавливающих возможность принятия таких обязательств после указанной даты;
    • при исполнении международных обязательств РФ; 
    • в случае если источником финансового обеспечения бюджетных обязательств являются средства Федерального дорожного фонда; 
    • в случаях если извещения об осуществлении закупок размещены до 15 ноября текущего финансового года; 
    • в случаях, указанных в п. 1, п. 4-5, п. 8, п. 15, п. 20-21, п. 23, п. 26, п. 29, п. 33,  п. 42, п. 46, п. 50-52 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, при условии, что информация о соответствующих контрактах включена в план-график закупок, предусмотренный указанным Федеральным законом;
    • в случае если закупка осуществляется путем проведения запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме;
    • в случае если бюджетные обязательства возникают из контрактов, заключаемых в текущем финансовом году в связи с расторжением ранее заключенных контрактов, в том числе в связи с введением процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) контрагента, а также из контрактов на оказание услуг по привлечению экспертов, специалистов и переводчиков;
    • при осуществлении закупок за пределами РФ, в размере, не превышающем 10% общей суммы не использованных по состоянию на 15 ноября текущего финансового года, доведенных до получателя средств федерального бюджета лимитов бюджетных обязательств на осуществление закупок.

    Указанные изменения вступают в силу с 10 октября.

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