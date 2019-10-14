ЭТП могут лишить возможности организовывать торги по продаже имущества граждан-банкротов

Электронные торговые площадки (ЭТП) могут быть лишены возможности выступать в качестве организаторов торгов по реализации имущества граждан, признанных банкротами. Вопрос совершенствования законодательства о банкротстве обсуждался на совещании у первого зампредседателя правительства РФ Антона Силуанова, пишет «Интерфакс».

Минэкономразвития и ФАС России было поручено доработать поправки к закону «О банкротстве» в части совершенствования процедуры реализации имущества при банкротстве. Речь идет о включении в соответствующий законопроект положений, предусматривающих возможность заключения договора купли-продажи с единственным участником торгов и учитывающих нецелесообразность выполнения оператором ЭТП функций организатора торгов.

По действующему законодательству, организацией торгов могут заниматься арбитражные управляющие или специализированные организации. Ряд ЭТП, проводящих торги по продаже имущества банкротов, госимущества и т.п., являются членами соответствующих саморегулируемых организаций и могут выступать в качестве организаторов торгов.