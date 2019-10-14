Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / ЭТП могут лишить возможности организовывать торги по продаже имущества граждан-банкротов

    ЭТП могут лишить возможности организовывать торги по продаже имущества граждан-банкротов

    Поделиться

    Электронные торговые площадки (ЭТП) могут быть лишены возможности выступать в качестве организаторов торгов по реализации имущества граждан, признанных банкротами. Вопрос совершенствования законодательства о банкротстве обсуждался на совещании у первого зампредседателя правительства РФ Антона Силуанова, пишет «Интерфакс».

    Минэкономразвития и ФАС России было поручено доработать поправки к закону «О банкротстве» в части совершенствования процедуры реализации имущества при банкротстве. Речь идет о включении в соответствующий законопроект положений, предусматривающих возможность заключения договора купли-продажи с единственным участником торгов и учитывающих нецелесообразность выполнения оператором ЭТП функций организатора торгов.

    По действующему законодательству, организацией торгов могут заниматься арбитражные управляющие или специализированные организации. Ряд ЭТП, проводящих торги по продаже имущества банкротов, госимущества и т.п., являются членами соответствующих саморегулируемых организаций и могут выступать в качестве организаторов торгов. 

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить