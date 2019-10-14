Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минпромторг разъяснил порядок пользования единым реестром российской радиоэлектронной продукции

    Минпромторг разъяснил порядок пользования единым реестром российской радиоэлектронной продукции

    Поделиться

    Разъяснен порядок пользования единым реестром российской радиоэлектронной продукции. В частности, специалисты Минпромторга напомнили, что реестр размещен на сайте государственной информационной системы промышленности (ГИСП) по адресу: https://gisp.gov.ru/documents/?type=promyshlennaya-produktsiya&ID=453 и на сайте министерства в разделах «Открытое министерство» и «Открытые данные». Соответствующая информация содержится в письме Минпромторга России № ПГ-11-7984.

    Отмечается, что в реестре указано оборудование и его производитель. При этом соответствие характеристик оборудования соответствующим характеристикам, установленным заказчиком, можно выяснить у производителя оборудования. Класс радиоэлектронной продукции (телекоммуникационное оборудование или радиоэлектронная продукция), которому соответствует данное оборудование, указан в столбце 4 Реестра.

    Напомним, с 1 сентября ограничения на допуск иностранной радиоэлектронной продукции для целей госзакупок применяются по новым правилам. С этой даты подтверждением соответствия радиоэлектронной продукции требованиям извещения и документации о закупке является декларация участника о нахождении радиоэлектронной продукции в реестре российской радиоэлектронной продукции с указанием номера реестровой записи.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить