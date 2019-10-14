Минпромторг разъяснил порядок пользования единым реестром российской радиоэлектронной продукции

Разъяснен порядок пользования единым реестром российской радиоэлектронной продукции. В частности, специалисты Минпромторга напомнили, что реестр размещен на сайте государственной информационной системы промышленности (ГИСП) по адресу: https://gisp.gov.ru/documents/?type=promyshlennaya-produktsiya&ID=453 и на сайте министерства в разделах «Открытое министерство» и «Открытые данные». Соответствующая информация содержится в письме Минпромторга России № ПГ-11-7984.

Отмечается, что в реестре указано оборудование и его производитель. При этом соответствие характеристик оборудования соответствующим характеристикам, установленным заказчиком, можно выяснить у производителя оборудования. Класс радиоэлектронной продукции (телекоммуникационное оборудование или радиоэлектронная продукция), которому соответствует данное оборудование, указан в столбце 4 Реестра.

Напомним, с 1 сентября ограничения на допуск иностранной радиоэлектронной продукции для целей госзакупок применяются по новым правилам. С этой даты подтверждением соответствия радиоэлектронной продукции требованиям извещения и документации о закупке является декларация участника о нахождении радиоэлектронной продукции в реестре российской радиоэлектронной продукции с указанием номера реестровой записи.