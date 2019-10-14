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    Владельцам значимых веб-ресурсов предложат преференции при госзакупках

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    Владельцы веб-ресурсов, признанные значимыми для российской информационной инфраструктуры, должны иметь приоритет при госзаказах программного обеспечения. Об этом заявил автор законопроекта о значимых интернет-ресурсах депутат Антон Горелкин, передает «РИА Новости».

    По его мнению, софт, разработанный ведущими компаниями, должен рекомендоваться к предустановке по различным госпрограммам и проектам. Пока же законопроект не предполагает подобных преференций для российских компаний. Приоритет при госзакупках имеет только ПО, которое включено в специальный реестр Минкомсвязи.

    Поправки в законодательство, которые вводят понятие «значимый интернет-ресурс», были внесены в Госдуму 26 июля. К значимым будут причислены сайты, ориентированные на российский рынок и занимающие на нем существенную долю. По документу доля иностранцев в компании, владеющей подобным ресурсом, не может превышать 20%. Если это условие будет нарушено, в России запретят рекламу этого ресурса и услуг, которые он оказывает.

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