Поставщики жалуются ФАС, что критерии оценки субъективны, что дальше?

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы рассмотрело жалобы трех компаний на действия организатора торгов, в ходе которых будет разыграно право установки и эксплуатации рекламных конструкций в Санкт-Петербурге. Поставщики услуг считают, что критерии оценки заявок субъективны, а участие в конкурсе потянут лишь крупные компании.

Рекламщикам было предложено внести 20% начальной стоимости, то есть несколько миллионов рублей, заморозив их на несколько месяцев, пока пройдут все конкурсные процедуры. Обиднее всего будет компаниям, занявшим вторые места. Они должны будут держать свои взносы до тех пор, пока победители не начнут расплачиваться с городом. Это страховка на случай, если обладатель первого места передумает.

Торги проводил Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, курирующий среди прочего и рынок наружной рекламы в городе, то есть, закупки проходили по 44-ФЗ с явными нарушениями. По мнению одного из экспертов рынка, обеспечение и оценка заявок - самые сложные темы. "Участнику закупки, еще не победившему и не получившему деньги от государства, необходимо заморозить на счетах заказчика или площадки круглую сумму, в пределах 5% от начальной максимальной цены", - рассказал эксперт. По его словам, в госзаказе это предельная сумма, а государственные компании могут увеличить этот порог, поскольку в 223-ФЗ никаких ограничений не прописано. Исключения в нем есть только для закупок госкомпаний у малого бизнеса. Если же госзаказчик завышает сумму обеспечения, то это явное нарушение закона о контрактной системе. Но заморозить определённую сумму необходимо, так как это требование закона, в конкурсе не обойтись без обеспечения заявки даже при наличии на то воли заказчика. Размер обеспечения заявки по закону должен быть от 0,5 до 5%. Нарушение в данном случае очевидно.



По 223-ФЗ заказчик может легально завысить размер заявки, но при этом добросовестный заказчик может и снизить его, и даже вовсе от него отказаться. В госзаказе, в пределах 5%, при проведении конкурса и аукциона заказчик обязан требовать с участников закупки эти деньги и заморозить их на несколько месяцев. Без этого заявка в принципе не может быть подана. Получается, те кто проиграл и занял второе и третье место, просто теряют свои деньги на несколько месяцев, выводя их из своего оборота. Тот, кто победил де-факто, учитывает это при формировании цены контракта. Обеспечение контракта, которое еще больше увеличивает конечную цену, и без того выше рыночной, возлагает на участника закупки и даже на победителя огромные финансовые обязательства. Хотя сам победитель денег от государства еще не получил.

Николай Дунаев, член Президиума "Опоры России", отмечает, что обеспечение – это очень болезненное требование для производителя, потому что подразумевает необходимость доставать "живые" деньги из оборота. Эти средства находятся на расчетном счете, и с психологической точки зрения, а также с финансовой и экономической, снимать их очень сложно. Гораздо проще оформить банковскую гарантию. То есть документальное обязательство банка, который ручается за поставщика.

В рассматриваемой ситуации можно выделить два момента. В 44-ФЗ эти критерии строго ограничены, по большому счету в конкурсе, как и в аукционе, основным критерием является цена. С той лишь разницей, что в аукционе это единственный критерий, а в конкурсе - это не самый главный критерий, но он имеет подавляющий удельный вес среди остальных критериев. Если госзаказчик отступил от критерия цены, надо внимательно смотреть, какой именно критерий был завышен. Само по себе за пределами контрактной системы игнорирование ценового критерия не является нарушением. Например, если заказчику хочется купить не самое дешевое, а самое качественное, он вполне может сделать основным критерием гарантийный срок, срок службы или техническое обслуживание. Но тот же самый механизм, доведенный до абсолюта, порой превращается в противоположность. Например, если недобросовестные заказчики завышают такие пресловутые критерии как деловая репутация, которую непонятно, как оценивать, или качество предоставленного предложения, или что-то еще, не измеряемое в числовом выражении. Например, качество предложения, когда заказчик говорит, что предложение одного участника лучше чем у другого, просто потому-то. Если понятия "лучше" или "хуже" раскладываются на цифры, например, долгий срок службы, экономнее эксплуатация - то это прозрачное сопоставление, которое выражается в цифрах, пусть даже не в виде ценового критерия. Если сопоставление делается по принципу "хочу" или "не хочу" - это непрозрачное сопоставление, потому что критерии этого сопоставления нельзя выразить в цифрах и перепроверить. Сочетание завышенного обеспечения заявки с непрозрачными критериями сопоставления дают возможность любому заказчику "завалить" любого участника закупки даже самого добросовестного. Единственное, из всего этого неправильно делать вывод, что аукцион - самый лучший способ закупки. Потому что это две крайности: вообще игнорировать измеряемые критерии, и другая крайность - изо всех измеряемых критериев выбрать только цену. В этом случае у поставщика больше стимулов предоставлять некачественную продукцию просто демпингуя и необоснованно снижая цену. Поэтому внимание к критериям - это основная работа Федеральной антимонопольной службы РФ. Чтобы критерии были прозрачными, необходимо отслеживать по каждому из них три ключевых условия: критерий должен быть связан с целью закупки, иметь четкий удельный вес, и каждый критерий должен иметь прозрачный и исчисляемый порядок присвоения балов. Если все эти требования соблюдены, то можно обходиться без ценового соревнования. Если хотя бы одно требование не соблюдено, то у заказчика есть неограниченные возможности по манипулированию итогами закупки, уверен эксперт.

Примечательно, что результаты опроса, которыми поделился Алексей Косулин, руководитель отдела департамента закупок Почты России, полностью подтверждают слова эксперта. По крайней мере, относительно компаний, работающих по 223-ФЗ. Открытость в процессе выбора поставщиков у коммерческих структур оказалась весьма условной. Далеко не всегда в документацию закупки включается информация о критерии отбора поставщиков и оценки заявок. Почти 60% компаний ответили, что они не раскрывают этих критериев, 35% - расскажут, как примерно будет происходить процедура, и только 6% компаний включают полную информацию в документацию, с помощью которой поставщик сможет рассчитать оценку своего предложения.

Информация о результатах оценки предложения также не предоставляется, только 10% компаний ее раскрывают, тогда как 31% попросту отмалчиваются. Заказчики могут вкратце, по запросу поставщика, рассказать о том, что не получилось: например, не сошлись по цене, и предложить прийти в следующий раз. В регламентированных закупках информация о процессе отбора поставщика и о результатах отбора всегда включается в документацию и публикуется. Таким образом, исходя из открытых данных, поставщик имеет возможность посчитать свою оценку, понять, на каком месте был, и запросить дополнительную интересующую информацию по итогам торгов.

"Кроме этого, в коммерческих структурах на торгах у поставщиков нет возможности обжаловать решение, особенно если оно было принято комиссий. Тогда как в регламентированных закупках за этим следит государство, все жалобы идут в ФАС, где с ними разбираются. Если же нечто подобное применить к корпоративному сектору то, как минимум, в документе стоит указывать контакты лиц, которые будут уполномочены оценить результаты торгов и прокомментировать правильность или неправильность процедурных решений", - предлагает Алексей Косулин.

Таким образом, что касается обеспечения заявки, в случае петербургских рекламщиков оно явно не соответствует требованиям законодательства. А чтобы критерии во всех процедурах были прозрачными, необходимо отслеживать их связь с целью закупки, четкость удельного веса и прозрачность исчисляемости. Если эти требования соблюдены, то можно даже обходиться без ценового соревнования.



