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    За предоставление поддельных документов в заявке на участие в госзакупке предлагается штрафовать

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    За предоставление поддельных документов и искажение характеристик предлагаемых к поставке товаров при участии в госзакупках предлагается ввести административную ответственность. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

    Законопроект разработан для защиты предпринимателей, а также государственных и муниципальных заказчиков от недобросовестных поставщиков.

    «Наиболее часто такие случаи встречаются в закупках на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, что может привести к тому, что работы, оказывающие влияние на безопасность объекта капитального строительства, будут выполняться лицом, не имеющим должной квалификации, что создаст угрозу нарушения безопасности и причинения вреда, в том числе на социально-значимых объектах капитального строительства», — подчеркивает инициатор проекта.

    К числу субъектов, привлекаемых к административной ответственности, законопроект относит должностных лиц, индивидуальных предпринимателей (предлагаемый размер штрафа – 10–50 тыс. руб.) и юридических лиц (штраф 50–300 тыс. руб.). Рассмотрение дел, предусмотренных вводимой статьей КоАП РФ, предлагается возложить на судей.

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