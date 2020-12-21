Заказчиков обяжут обосновывать цену договора по 223-ФЗ

Госдума приняла в I чтении законопроект об обязанности заказчика обосновывать максимальную цену договора по 223-ФЗ. Документ, инициированный правительством РФ и подготовлен в рамках исполнения национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы.

Документ предусматривает дополнение закона нормами об установление в положении о закупке порядка определения начальной (максимальной) цены договора, формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику в ходе исполнения договора. А также цены единицы товара, работы, услуги, максимального значения цены договора, порядка обоснования цены договора, цены единицы товара, работы, услуги.

В документации о конкурентной закупке вместо порядка формирования цены должно быть указано обоснование цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги. «Положения законопроекта направлены на повышение информированности участников закупки о включенных в начальную цену договора затратах, что позволит участникам закупки сформировать свои ценовые предложения с учетом указанной информации», — говорится в пояснительной записке.

Принятие законопроекта направлено на установление «прозрачных» правил для участников закупок, так как позволяет, в том числе, определить заложенные в начальную цену договора объемы товаров, работ, услуг и их стоимость, указывают в правительстве.

При этом законопроект не преследует цель ограничить права заказчика самостоятельно устанавливать порядок определения начальной цены договора, а лишь предусматривает обязанность отражения в положении о закупке соответствующего порядка, подчеркивается в сопроводительных документах к законопроекту.