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    Минимальный размер авансового платежа изменят

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    Минимальный размер авансового платежа – 30%, при котором в госконтракты требуется включение условий о проведении казначейского сопровождения авансовых платежей, будет изменен. Соответствующие поправки Минфин планирует внести в п. 18 положения № 1496 "о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, устанавливающего для получателей средств федерального бюджета размеры авансовых платежей в заключаемых ими контрактах".

    Кроме того, проектом предоставляется право получателям бюджетных средств включать в заключаемые ими в 2021 г. контракты, по которым они выступают в роли заказчика, условие авансировании до 50% суммы договора.

    Аналогичные предельные размеры авансов планируется предусмотреть и для госконтрактов, заключаемых получателями средств региональных и местных бюджетов в случае, если софинансирования этих расходов проводится за счет федерального бюджета.

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