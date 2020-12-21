Минимальный размер авансового платежа изменят

Минимальный размер авансового платежа – 30%, при котором в госконтракты требуется включение условий о проведении казначейского сопровождения авансовых платежей, будет изменен. Соответствующие поправки Минфин планирует внести в п. 18 положения № 1496 "о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, устанавливающего для получателей средств федерального бюджета размеры авансовых платежей в заключаемых ими контрактах".

Кроме того, проектом предоставляется право получателям бюджетных средств включать в заключаемые ими в 2021 г. контракты, по которым они выступают в роли заказчика, условие авансировании до 50% суммы договора.

Аналогичные предельные размеры авансов планируется предусмотреть и для госконтрактов, заключаемых получателями средств региональных и местных бюджетов в случае, если софинансирования этих расходов проводится за счет федерального бюджета.