Для участников госзакупок хотят ввести штрафы по КоАП РФ за недостоверные документы и информацию

Участников закупок по Закону N 44-ФЗ предлагают штрафовать за предоставление недостоверных документов (их копий) и информации в процессе проведения закупки, а также при заключении или исполнении контракта. Проект внесен в Госдуму.

Например, за направление заведомо недостоверных сведений о предлагаемом к поставке товаре при подаче заявки должностных лиц и ИП оштрафуют на сумму от 10 тыс. до 30 тыс. руб., юрлиц - от 50 тыс. до 200 тыс. руб.

За представление недостоверных документов при заключении или исполнении контракта по результатам определения поставщика должностным лицам или ИП придется заплатить от 20 тыс. до 50 тыс. руб., юрлицам от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Документ: Проект Федерального закона N 1075609-7