ФАС готовит дополнительные предложения по использованию рейтинга деловой репутации

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прорабатывает дополнительные функции и порядок использования рейтинга деловой репутации (РДР), следует из сообщения ФАС.

Ведомство предлагает при формировании РДР участников госзакупок учитывать информацию об исполнении поставщиками контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ (закон "О контрактной системе") и 223-ФЗ (закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"), а в дальнейшем - и коммерческих контрактов.

"В случае, если компания хочет выходить на рынок госзаказа, то вся история ее работы по 44-ФЗ, 223-ФЗ, а возможно, в будущем и на коммерческом рынке, должна быть оцифрована, и эти данные должны стать основой формирования рейтинга", - заявил заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев, слова которого приводятся в сообщении.

Нормативная правовая база, определяющая порядок формирования и использования РДР на данном этапе на основе контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ, находится в проработке.

Другое предложение ФАС касается собственно использования рейтинга в процессе госзакупок. Так, ФАС предлагает в среднесрочной перспективе использовать РДР для допуска компаний к участию в крупных закупках или в закупках с высокой социальной значимостью и сжатыми сроками.

"Компании, за плечами которых есть большое количество качественно исполненных контрактов, должны иметь экономические преференции в виде существенного, в 2-3 раза, снижения размера обеспечения по контракту или получения более высокой оценки на конкурсах, - сказал Евраев. - Также возможно будущее использование рейтинга и для допуска компаний на крупные закупки или на закупки с высокой социальной значимостью и сжатыми сроками".