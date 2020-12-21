Новые Заказчики на площадке

ЭТП ГПБ обеспечивает для участников торгов комплексную цифровую сервисную модель, в которую входит оптимизированная среда организации торгов и множество самых передовых инструментов для развития бизнеса. Подтверждая удобство и функциональную полезность площадки, на ЭТП ГПБ постоянно растет число новых перспективных Заказчиков, предлагающих широкий набор новых контрактов по самым разным направлениям деятельности.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ННГГФ»

Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» является одним из ведущих российских геофизических предприятий на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

История Компании начинается с 80-х годов, когда в Ноябрьск были заброшены несколько партий треста «Сургутнефтегеофизика».

Однако возрастающие с каждым годом объемы бурения требовали создания собственного геофизического предприятия в Ноябрьском регионе. В связи с этим приказом министра нефтяной промышленности № 714 от 20 декабря 1982 года был создан трест «Ноябрьскнефтегазгеофизика», правопреемником которого сегодня является общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика». Компания является участником рейтинга Нефтесервис.

В качестве Заказчика на ЭТП ГПБ ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ННГГФ» проводит электронные торги, в том числе в формате конкурентного отбора на предоставление аренды, оказание услуг, поставки материалов, а также ценовых запросов на закупку специализированного оборудования.

Все торги Заказчика ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ННГГФ»

ООО «ЗЕНИТ-АРЕНА»

ООО «ЗЕНИТ-АРЕНА» осуществляет аренду и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, строительство жилых и нежилых зданий, возведение и прокладку инженерных сооружений, ведет деятельность в качестве крупного заказчика-застройщика и генерального подрядчика.

В качестве Заказчика на ЭТП ГПБ ООО «ЗЕНИТ-АРЕНА» проводит торги для реализации своих рабочих задач.

В том числе – закупки в формате квалификационного отбора на право обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем безопасности и противопожарных систем стадиона «Газпром Арена».

Все торги Заказчика ООО «ЗЕНИТ-АРЕНА»

Как стать поставщиком новых заказчиков октября 2020 года на ЭТП ГПБ:

1) Заполните анкету на регистрацию (состоит из 3 шагов):

1. Сведения о пользователе;

2. Сведения об организации;

3. Регистрационные документы;

2) Подпишите заявку на регистрацию электронной подписью;

3) Активируйте e-mail;

4) Найдите торги интересующей компании:

Все торги Заказчика ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ННГГФ»

Все торги Заказчика ООО «ЗЕНИТ-АРЕНА»