Банк России утвердил Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг МФО

Стандарт станет обязательным для исполнения всеми МФО с 1 июля 2017 года. Документ ограничит количество займов в одни руки, обяжет МФО запрашивать сведения о финансовом положении заемщика и установит порядок рассмотрения обращений.

«Базовые стандарты СРО – новый формат регулирования. Впервые нормы и ограничения деятельности участников рынка не «спускаются» сверху, а устанавливаются самими участниками рынка. Базовый стандарт защиты прав потребителей объединил в себе лучшие практики лидеров микрофинансового рынка в сфере защиты прав заёмщиков и инвесторов», - отмечает директор СРО «МиР» Эдуард Арутюнян.

В соответствии с федеральным законом №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» базовые стандарты должны разрабатываться саморегулируемыми организациями во всех отраслях финансового рынка. Инициатором разработки проекта базового стандарта защиты прав потребителей выступила СРО «МиР». Работа над проектом началась в 2016 году, вскоре после вступления в силу закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». В разработке стандарта приняли участие представители СРО «МиР», членов СРО «МиР» – крупнейших компаний микрофинансового рынка, эксперты Европейского банка реконструкции и развития, а также представители других СРО МФО. После согласования проекта стандарта всеми СРО МФО, документ был направлен на утверждение в Банк России.

Утвержденный базовый стандарт устанавливает правила, по которым все микрофинансовые организации будут взаимодействовать с потребителями – заемщиками (физическими и юридическими лицами) и инвесторами – физическими лицами. Базовый стандарт по защите прав потребителей финансовых услуг регламентирует порядок раскрытия информации об условиях получения микрозайма (в том числе и в рекламных сообщениях), порядок обработки жалоб и обращений клиентов МФО, требования к квалификации персонала МФО и меры по ограничению предельного уровня задолженности.

Среди норм, введенных базовым стандартом – дополнительные ограничения долговой нагрузки заемщиков. Так, с 1 июля 2017 года МФО не вправе выдавать заёмщику – физическому лицу более десяти краткосрочных займов (сроком до 30 дней) в течение одного года, а также пролонгировать договоры краткосрочного займа более семи раз. Стандарт предполагает постепенное ужесточение норм – с 1 января 2019 года МФО не смогут выдавать более девяти краткосрочных займов в течение одного года и пролонгировать договор более чем пять раз. Также стандарт запрещает МФО выдачу краткосрочного займа, если не погашен предыдущий краткосрочный заем в этой МФО.

Еще одной мерой снижения закредитованности станет запрос информации о финансовом положении заемщика. Согласно стандарту МФО до заключения договора займа или принятия получателя финансовых услуг на обслуживание, однако не реже 1 раза в год, обязана запросить у получателя финансовой услуги информацию о размере заработной платы, иных источников дохода и денежных обязательствах и информацию о возможности обеспечить исполнение обязательств по договору. В дополнение к этим сведениям, при выдаче займов от 30 тыс. рублей МФО должна запрашивать информацию о судебных спорах, в которых получатель финансовой услуги выступает ответчиком, а при выдаче займов от 100 тыс. рублей – информацию о наличии в собственности получателя финуслуги движимого и (или) недвижимого имущества.

Также базовый стандарт устанавливает предельные сроки рассмотрения обращений клиентов МФО – теперь МФО должны регистрировать все полученные обращения в течение трех рабочих дней и рассматривать их в течение 12 рабочих дней.

Обязанность по проверке этих и других норм стандарта возложена на СРО МФО. СРО «МиР» разработает методику проверки Базового стандарта по защите прав потребителей услуг МФО в ближайшее время.