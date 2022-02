ЭТП ГПБ объявила о смене генерального директора

В мае Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ) объявила о смене генерального директора. Андрей Черногоров, руководивший ЭТП ГПБ с 2012 года, остался в составе Совета директоров ЭТП. Новым генеральным директором стал Михаил Константинов, ранее входивший в состав директоров ЭТП ГПБ и возглавляющий в Банке ГПБ (АО) Департамент разработки и внедрения автоматизированных систем.

«ЭТП ГПБ – это эффективный инструмент управления корпоративными затратами, - говорит председатель Совета директоров ЭТП ГПБ Александр Казначеев. - Сегодня, когда развитие экономики располагает к тому, чтобы корпорации начали более рачительно использовать имеющиеся производственные фонды, появление у них аппетита к инструментарию управления затратами неизбежно. Востребованным становится весь набор сервисов для крупных промышленных компаний – от расчета начальной максимальной цены до расчета стоимости владения сложным оборудованием. Именно поэтому на данном этапе развития ЭТП ГПБ должен возглавлять человек, способный в своей стратегии развития площадки учитывать все требования рынка и насущные потребности клиентов, развивать все те сервисные модели, в которых так остро нуждаются как заказчики, так и поставщики электронных торгов».

«Команда ЭТП ГПБ мыслит категориями отраслей, поэтому сегодня мы работаем над созданием фондов нормативно-справочной информации по закупаемым товарам, работам и услугам в отраслевом масштабе, - рассказывает Михаил Константинов. - Эту сервисную линейку мы планируем активно развивать. Также в будущем большое внимание ЭТП ГПБ будет уделять категории сервисов, связанным с директивами правительства РФ о субъектах малого и среднего бизнеса. Чтобы предотвратить появление у наших клиентов, субъектов 223-ФЗ, проблем, связанных с отсутствием у них в закупках поставщиков от сектора МСБ, мы уже сейчас создали и развиваем специальный сервис, решающий эту проблему - «Интернет-магазин закупок малого объема».

По словам Михаила Константинова, ЭТП ГПБ изначально создавалась как корпоративный сервис – не просто торговый портал, а инструмент для крупнейших клиентов Газпромбанка. Именно поэтому ЭТП ГПБ поддерживает реализацию продуктовой концепции Банка. «В конечном итоге, ЭТП ГПБ – тоже один из продуктов для корпоративных клиентов Банка, - подчеркнул Михаил Константинов. - И поскольку ЭТП ГПБ порождена Газпромбанком, то есть и обратная интеграция – мы готовы привести наших клиентов на выгодных для них условиях к банковским сервисам, особенно в части расчетов, управления ликвидностью и финансовыми рисками, интегрировать сервисы управления затратами с сервисами кэш-менеджмента. Мы уже делаем это для ряда наших клиентов, которые довольны синергетическим эффектом этого сотрудничества».

Биография Константинова М.Ю.

Константинов Михаил Юрьевич родился 23 ноября 1973 года в г. Москва.

Родители:

Константинов Юрий Федорович, в разные годы руководил КБ ФИАН, Алмаз, возглавлял направления в Совете экономической взаимопомощи стран Варшавского договора, Госплане СССР.

Константинова Инна Михайловна, инженер Московского управления магистральных Газопроводов, начальник отдела ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

Образование:

В 1996 году закончил Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности горный инженер-физик.

Закончил аспирантуру РГУ НГ им И.М. Губкина. В 2001 году присвоена степень кандидата технических наук.

В 2013 закончил программу MBA «Банковский менеджмент» Международной школы бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

В 2013 году закончил программу MBA in Finance Frankfurt School of Finance and Management.

Опыт работы:

В 1992 году поступил на работу в АО «Газавтоматика» РАО «Газпром» на должность инженера программиста отдела автоматизации экономической и бухгалтерской деятельности Инженерного центра автоматизации управленческих информационных систем.

В 1997 году возглавил отдел математического обеспечения и телеобработки экономического анализа, а в 2002 году стал директором Инженерно-исследовательского центра по проектированию систем корпоративного управления.

В 2006 году Константинов М.Ю. стал исполнительным директором Департамента развития информационных банковских технологий «Газпромбанка», а в 2008 году был назначен начальником Департамента разработки и внедрения автоматизированных Систем.

С мая 2015 года возглавляет электронную торговую площадку Газпромбанка (ЭТП ГПБ)