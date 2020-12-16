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    «Успеть до конца года: итоги и секретные приемы от экспертов по финансовым продуктам» – состоялась финансовая конференция ЭТП ГПБ

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    10 декабря состоялась онлайн-конференция «Успеть до конца года: итоги и секретные приемы от экспертов по финансовым продуктам». Финансовый супермаркет ЭТП ГПБ — универсальный агрегатор продуктов для развития бизнеса и сервисов, необходимых для комфортного участия в электронных торгах. Важная компетенция Финансового супермаркета – экспертный подход в решении задач, консультировании и работе с клиентами, поэтому на конференцию мы собрали только лучших специалистов, готовых поделиться ценным материалом.

    Основными темами мероприятия стали:

    • Тендерные продажи и повышение их эффективности;
    • Банковская гарантия — все самое важное и нужное по этому известному продукту;
    • Законодательные изменения в закупках – итоги 2020 года и перспективы на год грядущий;
    • Кредит на исполнение контракта – почему его не стоит бояться и как получить оптимальные условия;
    • Факторинг — как избегать кассовых разрывов, работать с отсрочкой платежа и масштабировать свой рынок под крупных заказчиков.

    Формат события — круглый стол с выступлениями экспертов и возможностью задавать вопросы для участников. Были представлены работающие практические кейсы и солидная теоретическая база.

    В числе спикеров — эксперты ЭТП ГПБ и приглашенные лидеры рынка.

    Городничева Ксения — заместитель руководителя Дирекции по развитию бизнеса, модератор конференции.

    Интересная цитата:

    «Задача Финансового супермаркета — сделать участие в закупочных процедурах максимально комфортным, и не просто без дополнительных затрат, а с минимальными затратами. Мы решаем эту задачу, обеспечивая персонализированный сервис, полное клиентское сопровождение и бесплатный сервис для наших участников.

    И огромная доля в решении этой задачи лежит на выборе наших партнеров — банков-гарантов, различных финансовых компаний, микрофинансовых организаций, осуществляющих кредитование, факторинговых компаний, лизинговых компаний. Все те, кто предоставляют высокотехнологичный сервис, те, кто дают специальные условия для наших участников, особые преференции, льготные тарифы.

    И мне очень радостно, что у нас сегодня присутствуют представители этих очень четко и очень плотно отобранных партнеров, представляющих одни из лидирующих компаний на своих рынках, с глубоким пониманием тех продуктов, которые они предоставляют клиентам».

    Кузьмина Наталья — эксперт-практик ЭТП ГПБ. Спикер конференции.

    Интересная цитата:

    «Тендерные продажи — это не просто взаимосвязь бизнес-процессов оценки стоимости договора и подготовки заявки, этот вопрос включает также мотивацию и эффективность работы каждого сотрудника и всего отдела в целом. При формировании своей деловой репутации в госсекторе помните, что вы увеличиваете свои шансы на заключение контракта в качестве единственного поставщика. Хочу обратить внимание также на воронку тендерных продаж – как правило, очень мало поставщиков отслеживают по каждому пласту и увеличивают конверсию».

    Волкова Мария — эксперт-практик ЭТП ГПБ. Спикер конференции.

    Интересная цитата:

    «Финансовая устойчивость организации характеризует полное финансовое состояние компании. Управление финансовой устойчивостью — одна из важнейших задач менеджмента организации. Ну, я думаю, здесь я Африку не открыла, оно и должно быть логически понятно.

    Стратегия управления финансовыми рисками может складываться из трех больших ключевых значений. Первое — раннее реагирование. Второе – коммуникация в среде. Третье — мониторинг результатов предпринятых мер. Сейчас уже известно, научно доказано, что 80% мер — это аналитические меры. И только 20% оставшихся — это действия. То есть, существенный блок мер – это различные стратегии и аналитика».

    Нечушкин Сергей — начальник управления развития малого и среднего бизнеса Абсолют Банка. Спикер конференции.

    Интересная цитата:

    «Сейчас выходит на первое место именно человеческое отношение, у нас даже родилась такая идея — digital-гуманизм, то есть несмотря на засилье роботов, нужно сохранять человеческие отношения. Потому что какой бы финансовый результат мы ни получили, только человеческие отношения, только возможность решения сложных ситуаций позволяет нам оставаться с партнерами надолго, оставаться востребованными, оставаться интересными для всех участников рынка. И так же мы стараемся обращаться с партнерами – стараемся поддерживать их и обращаться за поддержкой».

    Интересная цитата:

    «В 2021 году мы ожидаем, что будут на уровне законов, на уровне постановлений правительства введены стандарты на интеграцию, стандарты на деловую репутацию, формы требований к конкурсной документации. В будущем году мы также надеемся, что больше внимания будет уделено не оценке качества конкурсной документации, а качеству исполнения контрактов, будут оцениваться реальные дела. Мы постараемся как можно менее болезненным для вас сделать участие, сделать обеспечение участия. Мы переходим от оценки финансовых документов, которые вы нам предоставляете, к оценке по данным открытых источников, как можно меньше стараемся дергать наших клиентов. Потому что мы понимаем — в некоторых случаях у вас цейтнот, в некоторых случаях нужно подать документы завтра-послезавтра, у вас нет времени на изучение документов. Да и не нужно этого делать — мы постараемся сделать это за вас».

    Минасян Армен — партнер «Поток.Холдинг» и управляющий директор краудлендинговой площадки «Поток.Диджитал». Спикер конференции.

    Интересная цитата:

    «Главный вопрос — что делать, если нет денег? И этот вопрос мне задавали очень часто: «А я могу прежде чем участвовать в контракте, узнать, вы дадите мне деньги или нет?» Можно, да, естественно, можно! Если есть ссылка на этот контракт уже — это еще упрощает. Если нет — мы будем смотреть на ваш предшествующий опыт. Если же есть уже аукцион, где вы ходите участвовать, но не решаетесь, я скажу, что я могу дать вам деньги, более того, я эти деньги могу собрать у инвесторов уже, но выдам я их только после подписания контракта. Поэтому, если у вас нет денег в контракте, многие могут начать думать: «Как-нибудь выкручусь, у друзей возьму, машину, дачу заложу». Нет! Ты не получишь кредит или получишь, когда он будет уже не нужен, просрочен. И — привет, РНП! А «Привет, РНП!» — это автоматом отказ в кредитовании от любой финансовой организации. Поэтому крайне ответственно подходите к участию в контракте, оценивайте, помимо собственных сил, также заказчиков – платит он или не платит. Оценивайте конкретные риски».

    Коршуков Антон — руководитель направления по развитию бизнеса ЭТП ГПБ. Модератор конференции.

    Интересная цитата:

    «Зачем нам всем это нужно? Дело в том, что мы четко понимаем и знаем цикл торгов и цикл исполнения контрактов в России, связываем с этим циклом технологичные финансовые продукты, о которых, в том числе, говорили ранее.

    И факторинг, по сути — это ранняя оплата по контракту. Для того чтобы насытить нашу площадку предложениями, мы подключаем, как правило, крупные факторинговые компании с качественным риск-менеджментом, с качественным рассмотрением клиентов, с хорошими аппетитами к риску. Так мы обслуживаем заявки, удовлетворяем спрос наших поставщиков на получение оборотных средств в виде ранней оплаты с помощью факторинга».

    Бабушкин Юрий — Генеральный директор Абсолют Факторинг. Спикер конференции.

    «Рынок факторинга развивался, в основном, из ритейла. То есть, законодателями мод и фактически того, что мы имели до последнего времени, были поставщики торговых сетей, какие-то оптовые компании, и весь факторинг шел оттуда. Изначально это был фактически аналоговый продукт, поставщики, для получения финансирования тащили огромные пачки и коробки накладных, актов выполненных работ, которые специалисты проверяли вручную. И этот сложный путь из 00-х, из начала 10-х годов, он постепенно трансформировался в цифру. Какие-то лишние движения, лишние шаги специалисты рынка факторинга старались убрать, изменить, упростить. И на текущий момент мы имеем следующую картину – фактически финансирование сейчас, именно в части операционной работы, осуществляется по нажатию кнопки, документы предоставляются в электронном виде, и цифровизация на рынке факторинга стала всеобъемлющей».

    Конференция прошла в практичном, деловом ключе, спикеры подробно отвечали на все вопросы аудитории, делились интересными кейсами, поддерживали живой диалог. Участники получили много новой и полезной информации по специфике работы современных финансовых продуктов, а также четкое представление о том, как применять эти инструменты в бизнесе.

    Посмотреть видео конференции можно на нашем канале.

    Или прямо здесь:

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