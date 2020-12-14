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    Полезные изменения на Торговом портале ЭТП ГПБ

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    Торговый портал ЭТП ГПБ - универсальное пространство для реализации закупок у одного поставщика, ценовых предложений, размещения прямого заказа с оптимальным сроком отклика. Чтобы оставаться эффективным, Торговый портал постоянно совершенствуется, обновляется и внедряет новые удобные для пользователей инструменты. 

    К концу 2020 на Торговом портале появились новые возможности:

    — функционал классификации по КТРУ; 

    — новый тип ценового запроса; 

    — новый шаблон изменения данных прайс-листа.

    Классификация по КТРУ

    ЭТП ГПБ дополнила процедуру нормализации присвоением позициям справочника кода КТРУ в Каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

    Заказчики по 44-ФЗ смогут воспользоваться услугой, которая позволит им применять справочник КТРУ в рамках внесенных поправок к ПП РФ N 145 (ред. от 24.11.2020).

    Поставщики по 44-ФЗ будут иметь возможность оперативно найти и откликнуться на релевантные процедуры заказчиков, что благотворно скажется на уровне продаж продукции.

    Новый тип ценового запроса «Опрос рынка»

    У заказчиков ЭТП ГПБ появился простой и удобный инструмент сбора ценовых предложений поставщиков продукции вне зависимости от объёмов, региона и сроков поставки.

    Теперь заказчик может оперативно получать актуальные расценки и более точно производить планирование расходов бюджетных средств. 

    У поставщиков и производителей появляется возможность представить свой номенклатурный ряд без учета транспортной нагрузки. 

    Важно! Заказчики смогут использовать данные опросов для отбора потенциальных участников в конкурентных процедурах и для поиска "Единственного поставщика" в одноименных процедурах.

    Доработан шаблон группового изменения данных прайс-листа

    Заказчик получает возможность взаимодействовать с полем «Цена актуальна до:». Раньше это поле можно было изменять только в интерфейсе, теперь добавлена возможность массового изменения путем редактирования и загрузки шаблона, выгружаемого из системы.

    Поставщикам стало проще отслеживать актуальность цен и обновлять поле «Цена актуальна до:», а значит — получать больше ценовых запросов от заказчиков.

    Важно! Поле «Цена актуальна до:» позволяет заказчику понимать, какая цена ТРУ отображается, актуальная или просроченная.

    Торговый портал ЭТП ГПБ - меняемся для вашего удобства!

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