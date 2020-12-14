Полезные изменения на Торговом портале ЭТП ГПБ

Торговый портал ЭТП ГПБ - универсальное пространство для реализации закупок у одного поставщика, ценовых предложений, размещения прямого заказа с оптимальным сроком отклика. Чтобы оставаться эффективным, Торговый портал постоянно совершенствуется, обновляется и внедряет новые удобные для пользователей инструменты.

К концу 2020 на Торговом портале появились новые возможности:

— функционал классификации по КТРУ; — новый тип ценового запроса; — новый шаблон изменения данных прайс-листа.

Классификация по КТРУ

ЭТП ГПБ дополнила процедуру нормализации присвоением позициям справочника кода КТРУ в Каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Заказчики по 44-ФЗ смогут воспользоваться услугой, которая позволит им применять справочник КТРУ в рамках внесенных поправок к ПП РФ N 145 (ред. от 24.11.2020).

Поставщики по 44-ФЗ будут иметь возможность оперативно найти и откликнуться на релевантные процедуры заказчиков, что благотворно скажется на уровне продаж продукции.

Новый тип ценового запроса — «Опрос рынка»

У заказчиков ЭТП ГПБ появился простой и удобный инструмент сбора ценовых предложений поставщиков продукции вне зависимости от объёмов, региона и сроков поставки.

Теперь заказчик может оперативно получать актуальные расценки и более точно производить планирование расходов бюджетных средств.

У поставщиков и производителей появляется возможность представить свой номенклатурный ряд без учета транспортной нагрузки.

Важно! Заказчики смогут использовать данные опросов для отбора потенциальных участников в конкурентных процедурах и для поиска "Единственного поставщика" в одноименных процедурах.

Доработан шаблон группового изменения данных прайс-листа

Заказчик получает возможность взаимодействовать с полем «Цена актуальна до:». Раньше это поле можно было изменять только в интерфейсе, теперь добавлена возможность массового изменения путем редактирования и загрузки шаблона, выгружаемого из системы.

Поставщикам стало проще отслеживать актуальность цен и обновлять поле «Цена актуальна до:», а значит — получать больше ценовых запросов от заказчиков.

Важно! Поле «Цена актуальна до:» позволяет заказчику понимать, какая цена ТРУ отображается, актуальная или просроченная.

Торговый портал ЭТП ГПБ - меняемся для вашего удобства!