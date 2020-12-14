Закон о закупках – наболевшие изменения и неотвратимые перспективы

В первой части заседания были представлены законодательные инициативы по реформе контрактной системы, большая часть из которых вступит в действие уже с первого апреля 2021 года. Так называемый «оптимизационный пакет» поправок к законодательству о закупках является результатом совместной работы регулятора – Министерства финансов РФ, контролеров – Федерального казначейства и ФАС России, а также представителей отраслевого сообщества Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам, Общероссийского народного фронта, предпринимательских объединений.

Важно, что дискуссионные темы, обсуждаемые в рамках реформы закона о закупках, являются не абстрактными идеями, оторванными от реальности, а уже имеют определенный фундамент в оптимизационном пакете поправок. Законопроектом закладываются магистральные оперативные направления развития контрактной системы, наполнение которых будет происходить в перспективе ближайших 3-5 лет. Оптимизационный пакет к настоящему моменту прошел все согласования и готов к внесению в Госдуму, более того, в его створе уже проводятся изменения в технической части ЕИС. Закон планируется принять в первом квартале 2021 года.

Оптимизационный пакет, правила завтрашнего дня

Ключевые положения законопроекта уже достаточно хорошо известны профессиональному сообществу – это сокращение способов закупки до 7; единое описание всех процедур; унификация всех требований; сокращение избыточных документов; объединение документации о закупке с Извещением; стоимостная универсальная предквалификация; переход к иному регулированию типовых контрактов с определением типовых условий Правительством РФ с правом субъектов РФ вносить свои дополнительные типовые условия; повышение действенности обеспечения заявок. Также предлагается упростить и ускорить процедуру расторжения контракта (с 40 до 15 дней). Важно, что в эти 15 дней входит и процедура рассмотрения жалоб, поступивших в ФАС. На всех этапах контракта вводится электронный документооборот.

О наиболее резонансных и перспективных положениях оптимизационного пакета рассказал Алексей Лавров, заместитель министра финансов:

– Значительный объем работы в этом году был связан с адаптацией системы закупок к чрезвычайному режиму. В целом, нам удалось ответить на вызовы пандемии, не потеряв скорости работы над совершенствованием закона. Легализованы закупки «под ключ» в строительной отрасли: от подготовки документации до поставки и монтажа оборудования. Введен конкурс на строительство: мы подошли к ситуации, когда уже можем оценивать предквалификацию на конкурсе объективно. При этом в документации достаточно инструмента согласия, без заполнения больших объемных заявок. Снижено обеспечение минимального размера заявки до 0,5% от цены контракта, что значительно повышает доступность контрактов для бизнеса. Контракты, которые находятся на казначейском сопровождении, освобождены от обеспечения в принципе. Порог малых закупок повышен до 600 тысяч рублей.

Ряд новаций вступит в силу с 2021 года или находится в высокой степени проработки. С 1 апреля вводится так называемый «новый запрос котировок» по ускоренной процедуре. Планируется введение инструмента «закупка с полки» в формате электронного магазина через 8 торговых площадок. Готовы поправки, реализующие решения Конституционного суда, о том, что в Реестр недобросовестных поставщиков не должны попадать лица, контролирующие юридических лиц, не оказывающих прямого влияния на их деятельность. После продолжительной дискуссии в Минфине пришли к сбалансированной конструкции этого положения. Слово «учредитель» заменено на термин «участник». При этом минимальная доля участия ограничена 25%. Таким образом, в РНП не будут попадать участники с меньшей долей владения. Это оздоровит конкурентную среду.

В проработке Министерства финансов также находится вопрос снижения порога для офсетных контрактов по предложению некоторых субъектов РФ. Сейчас этот порог составляет 1 млрд рублей. В правительстве считают, что в качестве промежуточной меры целесообразно остановиться на 400 млн рублей, при этом ограничив возможность закупки у единственных поставщиков 30% годового объема.

После достаточно острой дискуссии в него возвращено предложение ФАС о Рейтинге деловой репутации поставщиков. Продолжается обсуждение темы универсальной предквалификации, как фильтра на государственных контрактах. Механизм предквалификации является сильным мотивирующим фактором для добросовестных заказчиков и поставщиков: с тем, чтобы на выполнение госконтрактов выходили компании, имеющие хотя бы минимальный опыт работы в 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Шаг пятикратного увеличения при каждой следующей процедуре достаточно большой, чтобы позволить накопить необходимый опыт для преодоления следующей ступени и участия в более крупной закупке. Таким образом, повысится дисциплина исполнения контрактов, а условия участия в конкурентных закупках станут более понятными и прозрачными. Отдельная законопроектная миссия построена вокруг норм о сокращении необоснованных жалоб, затягивающих процедуру контрактации.

Курс на 223 – «закон больших чисел» возьмут под контроль

Еще одной перспективной темой законотворчества является развитие нормативной базы 223-ФЗ. Закон планируется сделать более прозрачным и подконтрольным для регулятора. Уже предприняты первые шаги в данном направлении.

В третьем чтении принят законопроект об унификации состава заявок для малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ. С высокой степенью вероятности Госдума примет законопроект об обязательном обосновании цены контракта по 223-ФЗ. На этапе подготовки к рассмотрению Правительством находится законопроект, устанавливающий полномочия ФАС по осуществлению контроля контрактной деятельности в сфере 223-ФЗ.

Антон Гетта, Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации:

– Действия нашей рабочей группы направлены на ускорение работы по законопроекту. Благодаря сотрудничеству с Гильдией нам всегда удавалось получить оперативный отклик. Уверен, что накануне запуска оптимизационного пакета мы соберемся на Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ», чтобы обсудить и свежие результаты правоприменительной практики, и перспективы дальнейшего развития контрактного законодательства.

Анна Катамадзе, Заместитель руководителя Федерального казначейства рассказала о технических нюансах работы ЕИС в связи с масштабной реформой закупочного законодательства:

– 1 апреля большая часть норм оптимизационного пакета вступит в силу. Некоторые нормы имеют отложенный эффект. Многое предстоит изучить на практике, пропустив через себя и сформировав в профессиональных коллективах понимание, как работать с новациями законодательства. Для нас, как для оператора ЕИС, ближайшие два года являются достаточно загруженными с точки зрения технических доработок, поскольку все инновации законодательства предполагают прирост задач ЕИС. Постараемся сделать это максимально незаметным и удобным для всех пользователей ЕИС. В системе работает более 3 млн активных пользователей.

По словам Анны Катамадзе, за прошедший год заметно повысился уровень конкурентности закупочных процедур: в среднем – более 3 участников на процедуру в рамках 44-ФЗ против 1,7 – в сфере 223-ФЗ. Такой прирост стал результатом развития закупочного законодательства.

Некоторые технические задачи, выполняемые в рамках развития Единой информационной системы закупок , обладают историческим значением для развития российской экономики. В первую очередь – это переход к электронному актированию (контролю за качеством исполнения контракта); учет российского происхождения продукции.

Антимонопольная служба является одним из наиболее активных инициаторов реформы закупочного законодательства. С подачи ФАС в закон внедряется целый комплекс инструментов защиты прав поставщиков, а также целый комплекс инструментов антикоррупционного права. Последнее не всегда пользуется популярностью в регионах, однако имеет огромное значение для развития экономики РФ.

Михаил Евраев, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы:

– Унификация контрольной практики ФАС происходит с учетом реальных откликов, тех, кто работает в контрактной системе. Все острые вопросы (заказчиков, органов контроля) обсуждаются в режиме ВКС. Регулярно даются системные разъяснения. Кроме того, мы перешли к процедуре рассмотрения жалоб онлайн. Эта практика осуществлялась в ФАС еще за год до начала пандемии. Ранее, если жалоба касалась закупки на сумму более миллиарда рублей, участникам закупок приходилось приезжать в Центральный аппарат ФАС, в том числе из отдаленных регионов.

Одним из перспективных и крайне востребованных направлений развития закона является инструмент независимой экспертизы, адаптацией которого уже на протяжении года занимается Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам. Особая линия правоприменительной практики, над которой также работают эксперты Гильдии – вопрос нормативного регулирования малых закупок. Регионами наработана большая практика реализации осуществления таких закупок, сформированы и постоянно совершенствуются электронные магазины, на которых вполне успешно осуществляются малые закупки. Гильдия собирает и унифицирует полезные решения в этой области.

Лидия Никифорова, Председатель Правления Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам»:

– Экспертиза товаров и услуг – один из самых не отрегулированных законодательством механизмов, который вызывает множество вопросов в практической его реализации. В пилотном проекте по внедрению независимой экспертизы на данный момент участвуют 11 регионов. Сам проект довольно сложный как в части внедрения, так и дальнейшей практической реализации. Имеется еще очень много нерешенных вопросов, таких как: сроки проведения экспертизы, вопросы финансирования услуг экспертов, виды товаров и услуг, по которым будет проводиться экспертиза, юридическая значимость экспертных заключений. Тем не менее, мы считаем этот проект жизненно важным, и будем продолжать над ним работу.

Еще одной правовой коллизией, над которой работают эксперты Гильдии, является вопрос ценообразования.

– Механизм определения НМЦК является недоработанным и вызывает не только сложности в применении, но и приводит к тому, что НМЦК, рассчитанные по существующей методике, зачастую не отражают реальных рыночных цен, – считает Лидия Никифорова.

По итогам обсуждений Гильдией был подготовлен свод предложений по внесению изменений в 44-ФЗ и сопутствующие нормативные акты.

Работа над совершенствованием и адаптацией контрактной системы к меняющимся условиям современной экономики ведется в непрерывном формате на протяжении последних пяти лет, при этом многие проекты проходят апробацию в режиме реальной правоприменительной практики. Существенную роль здесь играет обратная связь с заказчиками и поставщиками, а также неофициальные площадки для общественного обсуждения, крупнейшей из которых является – ежегодный Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ». Все выступающие выразили надежду, что Форум пройдет в марте в офлайн-формате. По традиции на нем будут суммированы идеи и требования пользователей контрактной системы, а магистральными темами станут – диверсификация оборонных предприятий, нормирование в рамках 223-ФЗ, национальный режим и квотирование в закупках, экспертиза результатов исполнения контрактов и многое другое.

Андрей Садофьев, Директор Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ», член Правления Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам»:

– Назрела необходимость вплотную заняться 223-ФЗ. Не случайно, первый день Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ», который пройдет под девизом «Время российской промышленности», впервые за 16-летнюю историю Форума будет посвящен закону о корпоративных закупках. Такое решение принято председателем оргкомитета, заместителем Председателя Правительства Юрием Ивановичем Борисовым. Он поддержал инициативу экспертной рабочей группы, сформированную по результатам взаимодействия с аппаратом Вице-премьера по темам квотирования закупок российской продукции и поддержке российских предприятий в процессе закупок, осуществляемых субъектами естественных монополий.

Автор: Артем Сериков