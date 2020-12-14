Новые Заказчики на ЭТП ГПБ

ЭТП ГПБ обеспечивает для участников торгов комплексную цифровую сервисную модель, в которую входит оптимизированная среда организации торгов и множество самых передовых инструментов для развития бизнеса. Подтверждая удобство и функциональную полезность площадки, на ЭТП ГПБ регулярно появляются новые перспективные Заказчики, предлагающие широкий набор новых контрактов по самым разным направлениям деятельности.

ООО «РУСЭЛПРОМ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ»

Российский электротехнический концерн РУСЭЛПРОМ – ведущий в России разработчик, производитель и поставщик электрических машин для всех отраслей промышленности и сельского хозяйства, лидер по экспорту электродвигателей и входит в топ-400 крупнейших предприятий страны.

С 1991 года «РУСЭЛПРОМ» является частной компанией, и объединяет в своих активах несколько ведущих машиностроительных заводов России - Ленинградский электромашиностроительный завод (ЛЭЗ), Владимирский электромоторный завод (ВЭМЗ), Сафоновский электромашиностроительный завод (СЭЗ), Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт (НИПТИЭМ), Русэлпром-Электромаш и Инжиниринговый центр.

В качестве заказчика на ЭТП ГПБ, ООО «РУСЭЛПРОМ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ» проводит электронные процедуры по различным направлениям, в том числе запросы предложений на проектные работы и оказание ремонтных услуг.

Все процедуры заказчика ООО «РУСЭЛПРОМ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ»

ООО «АрктикСпецЭнергоСтрой»

ООО «АрктикСпецЭнергоСтрой» осуществляет поддержку, логистическое и материальное обеспечение строительных, ремонтных, инфраструктурных проектов на Крайнем севере и предоставляет экспертное видение по работе в экстремальных условиях. Девиз организации: «Мы знаем все о стройке на Крайнем Севере».

В качестве заказчика на ЭТП ГПБ ООО «АрктикСпецЭнергоСтрой» проводит электронные процедуры для обеспечения своих рабочих задач, а также реализует торги невостребованным имуществом.

Все процедуры заказчика ООО «АрктикСпецЭнергоСтрой»

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»

«Газпромнефть-Терминал» – дочернее предприятие «Газпром нефти», занимается перевалкой и хранением нефтепродуктов. В активе компании – 45 нефтебаз, расположенных в Московской, Ленинградской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Томской, Тюменской, Челябинской, Ярославской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Алтайском и Красноярском краях.

В качестве заказчика на ЭТП ГПБ АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» реализует процедуры для обеспечения широкого спектра нужд организации, включая задачи по ремонту, строительно-монтажные работы, поставки материалов, оборудования, запчастей для спецтехники и т.д. В том числе представлено большое количество процедур в формате конкурентного отбора.

Все электронные процедуры заказчика АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»

ООО «Промтех»

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные технологии» осуществляет деятельность в области производства, передачи и распределения пара и горячей воды; кондиционирования воздуха и по ряду других производственных направлений.

В качестве заказчика на ЭТП ГПБ ООО «Промтех» осуществляет закупки для реализации своей производственной деятельности, проводит продажи, а также заказывает маркетинговые исследования.

Интересные торги ООО «Промтех»:

Маркетинговое исследование по теме «Продажа емкостей». НМЦК: 8 024 352,00;

Маркетинговое исследование по теме «Продажа автотранспортных средств». НМЦК: 8 613 120,65.

Принять участие в торгах ООО «Промтех»

Как стать поставщиком новых заказчиков октября 2020 года на ЭТП ГПБ:

1) Заполните анкету на регистрацию (состоит из 3 шагов):

1. Сведения о пользователе;

2. Сведения об организации;

3. Регистрационные документы;

2) Подпишите заявку на регистрацию электронной подписью;

3) Активируйте e-mail;

4) Найдите торги интересующей компании:

Все процедуры заказчика ООО «РУСЭЛПРОМ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ»

Все процедуры заказчика ООО «АрктикСпецЭнергоСтрой»

Все электронные процедуры заказчика АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»

Принять участие в торгах ООО «Промтех»